Metro de Panamá explica por qué multó con $500 a usuario en estación de Las Mañanitas

El Metro de Panamá explicó las razones por las que impuso una multa de B/.500 a un usuario, luego de que este denunciara en redes sociales que había sido sancionado por un incidente ocurrido en la estación Las Mañanitas, de la Línea 2.
De acuerdo con la entidad, el hecho se registró el martes 27 de octubre de 2026 y quedó captado por las cámaras de videovigilancia del Centro de Control de Operaciones.
Según la revisión de las imágenes, el usuario introdujo la punta del pie izquierdo para impedir que las puertas del tren se cerraran. Posteriormente, abrió la puerta por la fuerza utilizando ambas manos e ingresó al vagón para continuar su recorrido hasta la estación San Miguelito.
Al llegar a ese punto, el pasajero fue abordado inicialmente por dos unidades policiales. Luego de verificar las imágenes y confirmar su participación en el incidente, las autoridades procedieron a aplicar la sanción correspondiente, con la intervención de personal del Metro encargado de supervisar el cumplimiento del Reglamento de Viajeros.
El Metro de Panamá señaló que esta conducta constituye una infracción grave al Reglamento de Viajeros, establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.° 261 del 4 de abril de 2014.
Específicamente, el artículo 25, numeral 2, contempla como infracción grave realizar acciones que representen un peligro para los pasajeros o que puedan ocasionar daños y perjuicios a los trenes, otros equipos del sistema o las estaciones.
Para este tipo de faltas, el reglamento establece sanciones que oscilan entre $301 y $700.
La entidad reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios y advirtió que forzar las puertas de los trenes o interferir con su funcionamiento puede poner en riesgo a los pasajeros y afectar la operación del servicio.
Finalmente, exhortó a los usuarios a respetar las normas de Metrocultura y utilizar el sistema de transporte de manera responsable, para contribuir a mantener un servicio seguro y ordenado.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...