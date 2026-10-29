Metro de Panamá explica por qué multó con $500 a usuario en estación de Las Mañanitas

El Metro de Panamá explicó las razones por las que impuso una multa de B/.500 a un usuario, luego de que este denunciara en redes sociales que había sido sancionado por un incidente ocurrido en la estación Las Mañanitas, de la Línea 2.

De acuerdo con la entidad, el hecho se registró el martes 27 de octubre de 2026 y quedó captado por las cámaras de videovigilancia del Centro de Control de Operaciones.

Según la revisión de las imágenes, el usuario introdujo la punta del pie izquierdo para impedir que las puertas del tren se cerraran. Posteriormente, abrió la puerta por la fuerza utilizando ambas manos e ingresó al vagón para continuar su recorrido hasta la estación San Miguelito.

Al llegar a ese punto, el pasajero fue abordado inicialmente por dos unidades policiales. Luego de verificar las imágenes y confirmar su participación en el incidente, las autoridades procedieron a aplicar la sanción correspondiente, con la intervención de personal del Metro encargado de supervisar el cumplimiento del Reglamento de Viajeros.