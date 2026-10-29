16 horas después: Presupuesto 2027 retoma el debate tras cuestionamietos al Ministerio de Economía y Finanzas

La Asamblea Nacional continúa este jueves con la discusión del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, luego de que la sesión del miércoles se extendiera por más de 16 horas tras reclamos para fondos prioritarios en salud, educación y autoridades locales, que actualmente se encuentran atendiendo a los afectados por el terremoto, por mencionar algunos.
El debate se desarrolla en un ambiente de sesión permanente, reflejando la tensión entre el Ejecutivo y las bancadas opositoras.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió la propuesta del Ejecutivo como “responsable, realista y ejecutable”.
Recordó que el presupuesto es elaborado por el MEF, aprobado por el Consejo de Gabinete y presentado al pleno legislativo, donde la decisión es aprobar o rechazar, sin posibilidad de modificaciones sustantivas.
Chapman subrayó que el documento incorpora el 94% de las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto y busca mantener la consolidación fiscal con un déficit de 2.97% del PIB.
El ministro reconoció que la planilla estatal aumentará en un 2%, equivalente a 5,527 personas, pero destacó que “por primera vez en 15 años el Estado dejó de ser el principal empleador”.
Añadió que el presupuesto de $35,111.7 millones prioriza inversión social y reducción del servicio de la deuda, al tiempo que garantiza recursos para proyectos de infraestructura y programas de apoyo económico.
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El debate estuvo marcado por las críticas de varios diputados, quienes cuestionaron la distribución de recursos y el crecimiento de la planilla estatal.
El diputado de la Coalición Vamos, Luis Duke, criticó la asignación de $14.4 millones para proyectos del Palacio Presidencial y la Villa Diplomática.
“¿Es más urgente invertir en edificios de representación que en hospitales?”, preguntó, subrayando la necesidad de priorizar la salud pública.
José Pérez Barboni, diputado del Movimiento Otro Camino, cuestionó las partidas destinadas a publicidad, viáticos y rehabilitación de la villa diplomática, además del aumento de la planilla estatal.
Señaló que el presupuesto no refleja austeridad y pidió mayor transparencia en el gasto público.
Alexandra Brenes, diputada de la Coalición Vamos, denunció que el incremento de $23 millones para la Asamblea Nacional se destina principalmente a planillas y funcionamiento, sin impacto en infraestructura ni servicios básicos. “El presupuesto refleja una desconexión con las necesidades reales de la ciudadanía”, afirmó.
Una propuesta de modificación al artículo No. 370 del proyecto de ley No. 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, también generó controversia especialmente los diputados de la oposición porque exceptúa a varias empresas e instituciones públicas de la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas para determinadas adquisiciones de servicios técnicos, repuestos y equipos.
La iniciativa fue presentada por los diputados Benicio Robinson, Manuel Cohen y Luis Eduardo Camacho.
Además, la propuesta establece que la excepción aplicaría cuando se presenten situaciones fortuitas o de urgencia, o concurran circunstancias debidamente justificadas de interés público que requieran atención prioritaria, siempre que el monto de la contratación sea inferior a un millón de balboas ($1,000,000).
Entre las entidades contempladas figuran Metro de Panamá, S.A., y sus subsidiarias; el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan); la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa); la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
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