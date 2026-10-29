16 horas después: Presupuesto 2027 retoma el debate tras cuestionamietos al Ministerio de Economía y Finanzas

La Asamblea Nacional continúa este jueves con la discusión del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, luego de que la sesión del miércoles se extendiera por más de 16 horas tras reclamos para fondos prioritarios en salud, educación y autoridades locales, que actualmente se encuentran atendiendo a los afectados por el terremoto, por mencionar algunos.

El debate se desarrolla en un ambiente de sesión permanente, reflejando la tensión entre el Ejecutivo y las bancadas opositoras.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió la propuesta del Ejecutivo como “responsable, realista y ejecutable”.

Recordó que el presupuesto es elaborado por el MEF, aprobado por el Consejo de Gabinete y presentado al pleno legislativo, donde la decisión es aprobar o rechazar, sin posibilidad de modificaciones sustantivas.

Chapman subrayó que el documento incorpora el 94% de las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto y busca mantener la consolidación fiscal con un déficit de 2.97% del PIB.

El ministro reconoció que la planilla estatal aumentará en un 2%, equivalente a 5,527 personas, pero destacó que “por primera vez en 15 años el Estado dejó de ser el principal empleador”.

Añadió que el presupuesto de $35,111.7 millones prioriza inversión social y reducción del servicio de la deuda, al tiempo que garantiza recursos para proyectos de infraestructura y programas de apoyo económico.