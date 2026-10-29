Diputados Robinson, Cohen y Camacho proponen cambios a las contrataciones públicas en el Presupuesto

Una propuesta de modificación al artículo No. 370 del proyecto de ley No. 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, generó controversia entre los dirigentes políticos, especialmente los diputados de la oposición porque exceptúa a varias empresas e instituciones públicas de la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas para determinadas adquisiciones de servicios técnicos, repuestos y equipos.

La iniciativa fue presentada por los diputados Benicio Robinson, Manuel Cohen y Luis Eduardo Camacho, en medio de la discusión en segundo debate del proyecto de ley de presupuesto en la Asamblea Nacional la noche de este miércoles 28 de octubre.

Además, la propuesta establece que la excepción aplicaría cuando se presenten situaciones fortuitas o de urgencia, o concurran circunstancias debidamente justificadas de interés público que requieran atención prioritaria, siempre que el monto de la contratación sea inferior a un millón de balboas ($1,000,000).

Entre las entidades contempladas figuran Metro de Panamá, S.A., y sus subsidiarias; el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan); la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa); la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

También se incluirían instituciones públicas como los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno, cuando atiendan asuntos de interés general relacionados con derechos poblacionales.

El texto presentado establece que las contrataciones al amparo de esta excepción no podrán superar el millón de balboas y que ese límite no será acumulativo por proveedor o tipo de servicio técnico. Además, dispone que se debe evitar la fragmentación contractual.

Para acogerse a esta disposición, cada empresa o institución pública deberá elaborar una lista de los servicios técnicos, repuestos y equipos comprendidos en la medida, así como adoptar un reglamento especial de contratación.

Estos reglamentos deberán ser aprobados por la Contraloría General de la República y publicados en la Gaceta Oficial.

La modificación propuesta se incorpora a la discusión del artículo No. 370 del proyecto de ley No. 644, que deberá completar su trámite legislativo para determinar si el texto queda aprobado en los términos planteados.

La propuesta surge durante la discusión del Presupuesto General del Estado de 2027, cuyo segundo debate está previsto que concluya este jueves 29 de octubre.

El pleno legislativo desarrolló una sesión maratónica entre el miércoles 28 y la madrugada del jueves 29 de octubre. La jornada comenzó a la 1:45 p.m. del miércoles y se extendió hasta las 2:24 a.m. del jueves.

Tras esa sesión, la Asamblea tiene previsto continuar con el debate del proyecto de ley No. 644 para avanzar en su trámite legislativo.

La propuesta de modificación al artículo No. 370 plantea una excepción para determinadas contrataciones públicas bajo condiciones específicas. Su alcance definitivo dependerá del resultado de la discusión y de la aprobación del texto correspondiente por parte de los diputados.