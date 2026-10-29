Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela y anuncia consulta para reformar la justicia penal

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró la mañana de este jueves 29 de octubre que habrá elecciones en su país conforme a lo establecido en la Constitución.
Además, Rodríguez anunció avances en la reforma del sistema de justicia penal, durante un balance sobre las medidas políticas e institucionales de su administración.
La información fue publicada por El Nacional de Venezuela, que reseñó las declaraciones de Rodríguez sobre el calendario electoral, la reorganización del llamado Poder Electoral y los cambios previstos en el sistema judicial.
“Lo he dicho, habrá elecciones. Todas las que mandan nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, afirmó la funcionaria al referirse a los procesos electorales.
Rodríguez sostuvo que Venezuela avanzará mediante los mecanismos establecidos en el marco constitucional y defendió la necesidad de fortalecer las instituciones existentes.
Durante su intervención, la presidenta encargada se refirió a las inquietudes ciudadanas sobre el calendario de votaciones y planteó una reestructuración del Poder Electoral para garantizar los derechos de participación de los distintos sectores políticos.
Según el reporte de El Nacional, Rodríguez señaló que los procesos electorales deberán organizarse bajo una autoridad electoral renovada y con garantías de supervisión internacional.
Sin embargo, en las declaraciones reseñadas no precisó fechas para las próximas elecciones ni detalló el cronograma de renovación de las autoridades electorales.
En materia judicial, Rodríguez informó sobre el inicio de una consulta nacional para reformar la justicia penal, una iniciativa que, según explicó, contará con asistencia técnica de la Unión Europea y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La presidenta encargada recordó que en enero solicitó una reestructuración del sistema de justicia y defendió la necesidad de introducir cambios en las instituciones judiciales.
También se refirió a la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional en febrero.
Según las cifras que presentó, cerca de 9.000 ciudadanos resultaron beneficiados y más de 1.000 personas recuperaron la libertad tras la revisión de sus expedientes.
Otro de los anuncios abordados por Rodríguez fue la reforma de la Ley contra el Odio, con la que busca eliminar las sanciones penales y reforzar el enfoque educativo de la normativa.
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