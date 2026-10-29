Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela y anuncia consulta para reformar la justicia penal

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró la mañana de este jueves 29 de octubre que habrá elecciones en su país conforme a lo establecido en la Constitución.

Además, Rodríguez anunció avances en la reforma del sistema de justicia penal, durante un balance sobre las medidas políticas e institucionales de su administración.

La información fue publicada por El Nacional de Venezuela, que reseñó las declaraciones de Rodríguez sobre el calendario electoral, la reorganización del llamado Poder Electoral y los cambios previstos en el sistema judicial.

“Lo he dicho, habrá elecciones. Todas las que mandan nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, afirmó la funcionaria al referirse a los procesos electorales.