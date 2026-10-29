Jubilados cobrarán la primera quincena de noviembre desde este viernes 30 de octubre

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán por adelantado el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS).

Según la programación de la institución, los beneficiarios que reciben sus pensiones mediante transferencia bancaria (ACH) tendrán el dinero disponible este viernes 30 de octubre.

En tanto, quienes cobran mediante cheques podrán retirar sus pagos el lunes 2 de noviembre.