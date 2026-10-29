Jubilados cobrarán la primera quincena de noviembre desde este viernes 30 de octubre

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán por adelantado el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS).
Según la programación de la institución, los beneficiarios que reciben sus pensiones mediante transferencia bancaria (ACH) tendrán el dinero disponible este viernes 30 de octubre.
En tanto, quienes cobran mediante cheques podrán retirar sus pagos el lunes 2 de noviembre.
El adelanto del desembolso se realiza en atención a las fechas establecidas para las celebraciones de las Fiestas Patrias, que se desarrollan del 3 al 5 de noviembre en Panamá. Con esta programación, la Caja de Seguro Social (CSS) busca que los jubilados y pensionados puedan disponer de sus ingresos antes de las conmemoraciones nacionales.
Además, durante este periodo, las instituciones públicas y las entidades bancarias pueden operar con horarios especiales o presentar modificaciones en sus jornadas habituales de atención. Por ello, el ajuste en el calendario permite a los beneficiarios contar con mayor anticipación para organizar sus trámites y realizar las gestiones relacionadas con el cobro de sus pensiones antes de los días festivos.
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