Jubilados y pensionados: estas son las fechas de pago de la CSS para noviembre de 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) estableció el calendario de pagos para los jubilados y pensionados correspondiente a noviembre de 2026, tomando en cuenta las celebraciones de las fiestas patrias, que se desarrollan del 3 al 5 de noviembre.
De acuerdo con la programación de la institución, los beneficiarios que reciben sus pensiones mediante transferencia bancaria (ACH) tendrán disponible su dinero el viernes 30 de octubre.
En tanto, quienes cobran mediante cheque podrán retirar su pago el lunes 2 de noviembre, antes de las fechas de celebración de las fiestas patrias.
Para la segunda quincena de noviembre, la CSS también definió fechas diferenciadas según la modalidad de cobro. Los beneficiarios que reciben sus pagos por ACH tendrán el dinero disponible el martes 17 de noviembre, mientras que quienes cobran mediante cheque podrán recibirlo el jueves 19 de noviembre.
La institución mantiene este esquema para organizar la entrega de los fondos a los jubilados y pensionados, de acuerdo con el mecanismo de pago que utiliza cada beneficiario.
Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) pueden solicitar que sus pagos se depositen directamente en una cuenta bancaria mediante el sistema de acreditamiento bancario (ACH).
Para realizar el trámite, deben cumplir con los siguientes requisitos:
Una vez completado el trámite, el personal de la institución indicará a partir de qué quincena comenzará a reflejarse el depósito.
¿Cómo retirar el dinero?
Cuando el pago sea acreditado, el beneficiario podrá retirar el dinero en cajeros automáticos, acudir a la ventanilla de su banco o utilizar su tarjeta de débito para realizar compras.
También podrá consultar su talonario de pago digital mediante la plataforma Caja Virtual de la CSS.
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