Jubilados y pensionados: estas son las fechas de pago de la CSS para noviembre de 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) estableció el calendario de pagos para los jubilados y pensionados correspondiente a noviembre de 2026, tomando en cuenta las celebraciones de las fiestas patrias, que se desarrollan del 3 al 5 de noviembre. De acuerdo con la programación de la institución, los beneficiarios que reciben sus pensiones mediante transferencia bancaria (ACH) tendrán disponible su dinero el viernes 30 de octubre. En tanto, quienes cobran mediante cheque podrán retirar su pago el lunes 2 de noviembre, antes de las fechas de celebración de las fiestas patrias. Para la segunda quincena de noviembre, la CSS también definió fechas diferenciadas según la modalidad de cobro. Los beneficiarios que reciben sus pagos por ACH tendrán el dinero disponible el martes 17 de noviembre, mientras que quienes cobran mediante cheque podrán recibirlo el jueves 19 de noviembre. La institución mantiene este esquema para organizar la entrega de los fondos a los jubilados y pensionados, de acuerdo con el mecanismo de pago que utiliza cada beneficiario.

¿Qué documentos necesitas para recibir tu pensión por ACH?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) pueden solicitar que sus pagos se depositen directamente en una cuenta bancaria mediante el sistema de acreditamiento bancario (ACH). Para realizar el trámite, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una cuenta bancaria: Debe ser una cuenta de ahorros o corriente a nombre exclusivo del solicitante, en el banco o cooperativa de su elección.

Completar el formulario: Descargar o solicitar el formulario de pago de pensión o jubilación por el sistema ACH.

Validar los datos: Llevar el formulario al banco o cooperativa para que un funcionario verifique la información, lo firme y lo selle.

Presentar los documentos: Entregar el original y una copia de la cédula vigente y del carné de la CSS.

Entregar la solicitud: Presentar el formulario y los documentos en la agencia administrativa de la CSS más cercana.