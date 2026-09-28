¿Cómo cambiar el pago de jubilación o pensión de cheque a ACH? Estos son los pasos

Antes de iniciar el trámite, el jubilado o pensionado debe contar con los documentos requeridos por la CSS:

Con el sistema ACH, el pago quincenal es depositado en una cuenta de ahorros o cuenta corriente , sin que el beneficiario tenga que acudir a retirar un cheque. Esta alternativa facilita el cobro y permite disponer del dinero directamente desde la cuenta bancaria.

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) que actualmente reciben sus pagos mediante cheques físicos pueden solicitar el cambio a acreditamiento por ACH , una modalidad que permite recibir las prestaciones directamente en una cuenta bancaria.

Cédula de Identidad Personal vigente y copia.

Carné del Seguro Social vigente y copia.

Además, deberá tener una cuenta bancaria de ahorros o corriente a su nombre, ya que los datos de esa cuenta deberán ser certificados por el banco.

Paso a paso para cambiar de cheque a ACH

1. Descargar el formulario de la CSS

El primer paso consiste en ingresar a la página web oficial de la Caja de Seguro Social y descargar e imprimir el formulario correspondiente para solicitar el cambio de ubicación a acreditamiento.

El documento debe ser completado con los datos solicitados por la institución.

2. Llevar el formulario al banco

Una vez completado, el formulario debe ser llevado al banco donde el jubilado o pensionado mantiene su cuenta.

La entidad bancaria deberá verificar que el número de cuenta y los datos personales registrados en el formulario corresponden al titular de la cuenta.

Esta certificación debe realizarse mediante la firma de un funcionario u oficial autorizado por el banco.

3. Presentar el formulario en la CSS

Después de que el banco haya certificado la información, el jubilado o pensionado deberá llevar el formulario a la Agencia Administrativa de la CSS más cercana.

También deberá presentar la cédula y el carné del Seguro Social, junto con sus respectivas copias.

4. La CSS procesa la solicitud

Un funcionario de la Caja de Seguro Social recibirá la documentación, procesará la solicitud para cambiar la modalidad de cobro a acreditamiento mediante ACH y le indicará al beneficiario a partir de qué quincena comenzará a recibir el pago directamente en su cuenta bancaria.