Hallan sin vida a pasajero dentro de un taxi en Cabo Verde

Un taxista reportó un incidente inusual, el sector de Cabo Verde, corregimiento de Curundú, luego de que un pasajero que había sido trasladado en su vehículo fuera encontrado sin vida.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue llevado hasta el taxi como pasajero. Sin embargo, al verificar su estado, se descubrió que ya había fallecido. Lo que llevó a las autoridades a iniciar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El hallazgo generó interrogantes en redes sociales sobre las circunstancias que llevaron el cuerpo al taxi, y qué sucedió antes de que fuera encontrado dentro del mismo.

Las autoridades acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Por ahora, el caso permanece bajo investigación para determinar cómo sucedieron los hechos.