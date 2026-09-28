Aeronaval localiza embarcación costarricense desaparecida con tres tripulantes

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) localizó una embarcación de bandera costarricense que había sido reportada como desaparecida, aproximadamente a 20 millas náuticas al norte de Cuango, en la provincia de Colón.

De acuerdo con información difundida por la institución el pasado domingo 27 de septiembre, las unidades de la Aeronaval encontraron con vida a los tres tripulantes que se encontraban a bordo de la embarcación.

Tras la localización, la P-230 brindó asistencia y escoltó la nave hasta un puerto seguro, informó el Senan a través de sus redes sociales.

Una vez en tierra, los tres tripulantes recibieron atención médica por parte de paramédicos de la Aeronaval y del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) 911.

Los hombres serían trasladados posteriormente a un centro médico para recibir atención especializada.

El Senan destacó que el operativo permitió responder ante la emergencia y garantizar la atención de los tripulantes, como parte de sus labores de búsqueda, asistencia y rescate en el territorio marítimo nacional.