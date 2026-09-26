Pagos de octubre a jubilados: estas son las fechas según ACH o cheque

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya cuentan con las fechas correspondientes al calendario de pagos de octubre de 2026.
La institución mantiene dos mecanismos para el desembolso de las prestaciones: depósito mediante ACH y pago a través de cheques físicos. Por esta razón, la fecha en que cada beneficiario recibe su dinero dependerá de la modalidad de cobro que tenga registrada.
El primer pago del mes está previsto para el lunes 5 de octubre para quienes reciben el beneficio mediante ACH. Un día después, el martes 6 de octubre, corresponderá el pago a los jubilados y pensionados que utilizan cheques físicos.
Para la segunda fecha de pago, los beneficiarios que reciben sus prestaciones por ACH tendrán el dinero disponible el lunes 19 de octubre. Los pagos mediante cheque físico se realizarán el martes 20 de octubre.
Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) que reciben sus pagos mediante cheques físicos pueden solicitar que el dinero sea depositado directamente en una cuenta bancaria a través de ACH.
Para realizar el cambio, el beneficiario necesita presentar:
¿Qué debe hacer?
Primero, debe descargar e imprimir el formulario de acreditamiento disponible en la página web de la CSS y completarlo con sus datos.
Luego, debe llevar el formulario al banco de su elección, donde un funcionario autorizado certificará que la cuenta bancaria y los datos registrados pertenecen al titular.
Con el formulario certificado, el jubilado o pensionado deberá acudir a la Agencia Administrativa de la CSS más cercana y entregar la documentación.
Finalmente, un funcionario procesará la solicitud e informará desde qué quincena comenzará a recibir el pago directamente en su cuenta bancaria.
El sistema ACH permite recibir las jubilaciones o pensiones de forma directa, sin necesidad de retirar un cheque físico cada quincena.
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