Pagos de octubre a jubilados: estas son las fechas según ACH o cheque

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya cuentan con las fechas correspondientes al calendario de pagos de octubre de 2026.

La institución mantiene dos mecanismos para el desembolso de las prestaciones: depósito mediante ACH y pago a través de cheques físicos. Por esta razón, la fecha en que cada beneficiario recibe su dinero dependerá de la modalidad de cobro que tenga registrada.

El primer pago del mes está previsto para el lunes 5 de octubre para quienes reciben el beneficio mediante ACH. Un día después, el martes 6 de octubre, corresponderá el pago a los jubilados y pensionados que utilizan cheques físicos.

Para la segunda fecha de pago, los beneficiarios que reciben sus prestaciones por ACH tendrán el dinero disponible el lunes 19 de octubre. Los pagos mediante cheque físico se realizarán el martes 20 de octubre.