‘Guía para voceros’: Vanessa Calviño presenta su libro en Lima

La doctora en Comunicación Social y especialista en relaciones públicas Vanessa Calviño presentó en Lima, Perú, su libro Guía para voceros en tiempos de advocacy digital, una obra que reúne herramientas para fortalecer la comunicación estratégica, la gestión de reputación y el desempeño de quienes ejercen funciones de vocería.

La presentación se realizó durante el 41.º Congreso Interamericano de Relaciones Públicas de CONFIARP, donde participaron consultores, académicos, profesionales de la comunicación y estudiantes de distintos países de la región.

El encuentro permitió abordar los retos que enfrentan actualmente los voceros institucionales, empresariales y sociales ante un entorno marcado por la inmediatez de la información, la desinformación y el creciente protagonismo de las audiencias digitales.

En su publicación, Calviño plantea que ejercer una vocería efectiva requiere más que habilidades para hablar en público. La preparación, la investigación, la planificación de los mensajes y el conocimiento de las audiencias forman parte de las capacidades necesarias para responder ante entrevistas, situaciones de crisis y escenarios de alta exposición.

El libro también aborda aspectos relacionados con el lenguaje verbal y no verbal, la escucha digital, la construcción de narrativas, la gestión de la reputación y la desinformación.

Uno de los conceptos centrales de la obra es el advocacy digital, entendido como la capacidad de lograr que los públicos se identifiquen con una causa y participen de manera orgánica en su difusión y defensa.

Calviño, quien cuenta con trayectoria en comunicación institucional, relaciones públicas y gestión de crisis, presenta la publicación como una herramienta de consulta dirigida a profesionales de la comunicación, líderes, emprendedores, funcionarios públicos y estudiantes que buscan fortalecer sus competencias para desenvolverse en los actuales espacios de conversación digital.

La presentación en Lima forma parte de la proyección internacional de la obra, que busca servir como material de referencia para quienes tienen la responsabilidad de representar a organizaciones, instituciones o causas ante diferentes públicos.

Guía para voceros en tiempos de advocacy digital está disponible actualmente para la venta a través de sus redes sociales oficiales. Los interesados pueden solicitar información y adquirir ejemplares mediante mensaje directo en la cuenta de Instagram @guiaparavoceros.