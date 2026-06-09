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Pago a jubilados: CSS define fechas del segundo desembolso de junio

La Caja de Seguro Social anuncia fechas del segundo pago de junio para jubilados y pensionados
La Caja de Seguro Social anuncia fechas del segundo pago de junio para jubilados y pensionados Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/06/2026 12:00
Los beneficiarios de la CSS ya cuentan con las fechas establecidas para el segundo pago correspondiente al mes de junio.

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La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario correspondiente al segundo desembolso de junio para jubilados y pensionados, tanto en la modalidad de transferencia bancaria ACH como mediante cheques físicos.

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos a través del sistema ACH tendrán acreditados sus fondos el próximo 19 de junio.

Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheques físicos podrán retirar sus pagos el 22 de junio en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

La CSS reiteró la importancia de que los beneficiarios estén atentos a las fechas establecidas y acudan a los puntos autorizados para realizar el cobro de sus prestaciones.

CSS detalla cómo recibir jubilaciones y pensiones mediante ACH

La Caja de Seguro Social informó que los jubilados y pensionados que deseen recibir sus pagos mediante acreditamiento bancario (ACH) deben descargar el formulario de cambio de ubicación a acreditamiento desde su página web y llevarlo al banco donde mantienen su cuenta para su certificación.

Una vez firmado por un oficial autorizado, el documento debe entregarse en la Agencia Administrativa de la CSS más cercana. Allí, un funcionario procesará la solicitud e indicará la fecha en que el beneficiario comenzará a recibir sus pagos por depósito bancario.

La entidad destacó que el sistema ACH permite que las jubilaciones y pensiones sean depositadas directamente en una cuenta de ahorros o corriente, ofreciendo mayor comodidad y seguridad en el cobro.

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