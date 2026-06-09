Pago a jubilados: CSS define fechas del segundo desembolso de junio

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> dio a conocer el calendario correspondiente al segundo desembolso de junio para jubilados y pensionados, tanto en la modalidad de transferencia bancaria ACH como mediante cheques físicos.De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos a través del sistema ACH tendrán acreditados sus fondos el próximo 19 de junio.Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheques físicos podrán retirar sus pagos el 22 de junio en los centros de pago habilitados a nivel nacional.La CSS reiteró la importancia de que los beneficiarios estén atentos a las fechas establecidas y acudan a los puntos autorizados para realizar el cobro de sus prestaciones.