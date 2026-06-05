Jubilados y pensionados: CSS confirma próximas fechas de pago de junio

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario correspondiente al segundo pago de la quincena de junio para jubilados y pensionados a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencia bancaria ACH tendrán disponible el desembolso a partir del próximo 19 de junio. Esta modalidad continúa siendo una de las principales opciones utilizadas por los asegurados para recibir sus prestaciones de manera directa en sus cuentas bancarias.

Por otro lado, los jubilados y pensionados que cobran a través de cheque físico podrán retirar sus pagos desde el 22 de junio en los diferentes centros y puntos autorizados por la institución en todo el país.

La CSS recordó que actualmente mantiene dos modalidades de pago para sus beneficiarios: el depósito mediante transferencia bancaria ACH y la entrega de cheques físicos en los centros de pago habilitados.

La institución recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas establecidas y acudir a los puntos de pago correspondientes siguiendo las disposiciones vigentes para garantizar un proceso ordenado y seguro.