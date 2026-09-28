Luis Miguel volverá a los escenarios con una gira en 2027

Luis Miguel volverá a los escenarios en 2027 con una nueva gira internacional, según anunció el propio cantante a través de sus redes sociales.
En una publicación difundida el pasado lunes 21 de septiembre, el intérprete mexicano compartió una imagen con el mensaje “Luis Miguel Tour 2027”, publicación con la que confirmó su regreso a los conciertos después de su más reciente recorrido internacional.
Aunque el anuncio ya es oficial, todavía se desconocen los detalles de la gira. El artista no ha informado cuáles serán las ciudades y países que visitará, ni los recintos donde ofrecerá sus presentaciones.
Tampoco se han anunciado las fechas de los conciertos ni el proceso para la venta de entradas, por lo que sus seguidores tendrán que esperar nuevas publicaciones para conocer cuándo y dónde comenzará esta nueva etapa de su carrera en vivo.
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