¿Quiénes cobran el 20 de julio? La Caja de Seguro Social continúa con los pagos a jubilados

La Caja de Seguro Social (CSS) permite a jubilados y pensionados recibir sus pagos mediante acreditamiento por <b>ACH</b>, una modalidad que deposita el dinero directamente en una cuenta de ahorros o corriente, ofreciendo mayor comodidad, rapidez y seguridad.Para solicitar este servicio, el beneficiario debe presentar su <b>cédula</b> y <b>carné del Seguro Social</b> vigentes, junto con sus respectivas copias. Además, deberá descargar el formulario de acreditamiento desde el sitio web de la CSS, llevarlo al banco para certificar los datos de la cuenta y entregarlo posteriormente en la agencia administrativa de la CSS más cercana.Una vez recibido el trámite, la institución procesará la solicitud e informará al jubilado o pensionado la fecha en que comenzará a recibir sus pagos mediante depósito bancario.