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¿Quiénes cobran el 20 de julio? La Caja de Seguro Social continúa con los pagos a jubilados

Último pago de julio para jubilados y pensionados, según calendario de la CSS.
Último pago de julio para jubilados y pensionados, según calendario de la CSS. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/07/2026 11:01
Los pagos a jubilados y pensionados correspondientes al mes de julio continuarán el próximo lunes 20 de julio.

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La Caja de Seguro Social (CSS) continuará el próximo lunes 20 de julio con el calendario de pagos correspondiente a jubilados y pensionados en todo el país.

Los depósitos mediante ACH comenzaron este viernes 17 de julio, beneficiando a quienes reciben sus prestaciones a través de cuentas bancarias.

Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheques físicos podrán retirar sus pagos el 20 de julio en los centros de pago habilitados por la CSS a nivel nacional, de acuerdo con el calendario oficial de la institución.

Con esta jornada, la Caja de Seguro Social dará por concluido el proceso de pagos correspondiente al mes de julio, garantizando que los beneficiarios reciban oportunamente sus prestaciones.

¿Cómo recibir los pagos de jubilación o pensión por ACH?

La Caja de Seguro Social (CSS) permite a jubilados y pensionados recibir sus pagos mediante acreditamiento por ACH, una modalidad que deposita el dinero directamente en una cuenta de ahorros o corriente, ofreciendo mayor comodidad, rapidez y seguridad.

Para solicitar este servicio, el beneficiario debe presentar su cédula y carné del Seguro Social vigentes, junto con sus respectivas copias. Además, deberá descargar el formulario de acreditamiento desde el sitio web de la CSS, llevarlo al banco para certificar los datos de la cuenta y entregarlo posteriormente en la agencia administrativa de la CSS más cercana.

Una vez recibido el trámite, la institución procesará la solicitud e informará al jubilado o pensionado la fecha en que comenzará a recibir sus pagos mediante depósito bancario.

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