¿Quiénes cobran el 20 de julio? La Caja de Seguro Social continúa con los pagos a jubilados

La Caja de Seguro Social (CSS) continuará el próximo lunes 20 de julio con el calendario de pagos correspondiente a jubilados y pensionados en todo el país.

Los depósitos mediante ACH comenzaron este viernes 17 de julio, beneficiando a quienes reciben sus prestaciones a través de cuentas bancarias.

Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheques físicos podrán retirar sus pagos el 20 de julio en los centros de pago habilitados por la CSS a nivel nacional, de acuerdo con el calendario oficial de la institución.

Con esta jornada, la Caja de Seguro Social dará por concluido el proceso de pagos correspondiente al mes de julio, garantizando que los beneficiarios reciban oportunamente sus prestaciones.