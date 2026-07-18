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Dinorah Figuera afirma que María Corina Machado no integra la nueva agenda de diálogo con el chavismo

Figuera sostuvo que el proceso no pretende sustituir el liderazgo político de Machado.
Figuera sostuvo que el proceso no pretende sustituir el liderazgo político de Machado. EFE
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Leiny Pérez
  • 18/07/2026 10:51
La presidenta de la Asamblea Nacional (periodo 2015) aseguró que asume un rol institucional en el diálogo con el Gobierno venezolano.

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La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015, Dinorah Figuera, aseguró que la líder opositora María Corina Machado no forma parte de la agenda de trabajo que desarrollará la nueva mesa de negociación entre la oposición y el Gobierno venezolano, cuyo inicio formal está previsto para el próximo 1 de agosto.

En una entrevista concedida a la periodista Shirley Varnagy y otra a Hora América de Radio Exterior de España, Figuera explicó que ha decidido asumir un papel institucional en este proceso y desligarse temporalmente de la militancia política para facilitar las conversaciones con el oficialismo.

“Lo dije claramente, sí he tenido conversaciones en carácter personal (con María Corina Machado), pero he manifestado públicamente mi voluntad de no asumir una militancia política sino institucional”, afirmó.

La dirigente, quien fue designada como negociadora de la oposición con respaldo de Estados Unidos, insistió en que el mecanismo requiere independencia de los intereses partidistas y aseguró que su prioridad es contribuir a la reconstrucción democrática de Venezuela.

Figuera sostuvo que el proceso no pretende sustituir el liderazgo político de Machado, a quien calificó como la principal figura de la oposición venezolana, pero dejó claro que la dirigente no participa en la agenda que será discutida con el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

La negociación comenzará el 1 de agosto

La nueva mesa de diálogo surge tras el acercamiento sostenido el pasado 18 de junio entre Figuera y el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, quienes acordaron instalar una comisión bilateral para trabajar una hoja de ruta sobre la reconstrucción institucional, el fortalecimiento del sistema electoral y las garantías para la participación política.

Según la Asamblea Nacional de 2015, el objetivo es impulsar una transición democrática mediante reformas al Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia y otras instituciones del Estado.

Figuera también reveló en una entrevista con Radio Exterior de España que, durante una conversación privada, Rodríguez le manifestó que el chavismo entregaría el poder si pierde unas futuras elecciones.

“Él dijo que, si perdía las elecciones, entregaría el poder”, afirmó la dirigente opositora.

Defiende un rol institucional

La dirigente de Primero Justicia reiteró que su participación responde exclusivamente a la representación de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y no a intereses partidistas.

“Más allá de lo público y notorio, se puede ver en mis redes sociales mi postura de oposición política. En este momento quisiera desligarme de la militancia para contribuir al país desde una perspectiva institucional”, señaló.

Asimismo, aseguró que las decisiones del proceso serán tomadas por la Asamblea Nacional de 2015 y no por actores externos, aunque reconoció el acompañamiento de Estados Unidos en las negociaciones.

La instalación oficial de la comisión bilateral está prevista para el 1 de agosto, en un contexto marcado por la reconstrucción del país tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio y por los esfuerzos para definir una hoja de ruta hacia nuevas elecciones presidenciales en Venezuela.

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