Dinorah Figuera afirma que María Corina Machado no integra la nueva agenda de diálogo con el chavismo

La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015, Dinorah Figuera, aseguró que la líder opositora María Corina Machado no forma parte de la agenda de trabajo que desarrollará la nueva mesa de negociación entre la oposición y el Gobierno venezolano, cuyo inicio formal está previsto para el próximo 1 de agosto.

En una entrevista concedida a la periodista Shirley Varnagy y otra a Hora América de Radio Exterior de España, Figuera explicó que ha decidido asumir un papel institucional en este proceso y desligarse temporalmente de la militancia política para facilitar las conversaciones con el oficialismo.

“Lo dije claramente, sí he tenido conversaciones en carácter personal (con María Corina Machado), pero he manifestado públicamente mi voluntad de no asumir una militancia política sino institucional”, afirmó.

La dirigente, quien fue designada como negociadora de la oposición con respaldo de Estados Unidos, insistió en que el mecanismo requiere independencia de los intereses partidistas y aseguró que su prioridad es contribuir a la reconstrucción democrática de Venezuela.

Figuera sostuvo que el proceso no pretende sustituir el liderazgo político de Machado, a quien calificó como la principal figura de la oposición venezolana, pero dejó claro que la dirigente no participa en la agenda que será discutida con el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.