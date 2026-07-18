Carné Sanitario Binacional: Panamá y Costa Rica mejorarán la atención médica en la frontera

Las autoridades sanitarias de Panamá y Costa Rica firmaron un memorando de entendimiento que permitirá implementar el llamado “carné sanitario binacional”, una iniciativa orientada a garantizar el acceso a los servicios de salud de las familias de la comarca Ngäbe-Buglé que se desplazan temporalmente para participar en las cosechas agrícolas en ambos países.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo, y el ministro de Salud de Costa Rica, Alexander Sánchez Cabo, en presencia del primer vicepresidente de Costa Rica, Douglas Soto, además de otras autoridades de ambas naciones.

Las autoridades de salud destacaron que esta herramienta permitirá brindar una cobertura médica más eficiente, oportuna y de calidad a una población que históricamente ha enfrentado dificultades para acceder a los servicios sanitarios debido a su movilidad entre ambos países.

El documento técnico reunirá en un solo registro la información médica de cada beneficiario, incluyendo los esquemas de vacunación, controles de enfermedades crónicas y otros antecedentes clínicos relevantes.

Con esta información disponible bajo estrictos protocolos de confidencialidad, el personal de salud de Panamá y Costa Rica podrá dar continuidad a los tratamientos médicos y ofrecer una atención más segura durante los desplazamientos laborales de los trabajadores agrícolas.

Como parte de la estrategia, el Ministerio de Salud mantendrá habilitado el Puesto Intermedio de Atención de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, como el principal punto para la emisión y reposición del Carné Sanitario Binacional.

El documento tendrá una vigencia de seis meses y comenzará a distribuirse cada mes de julio, coincidiendo con el período de mayor movilidad de los trabajadores agrícolas entre Panamá y Costa Rica.

Las autoridades señalaron que esta iniciativa también contribuirá a reforzar la vigilancia epidemiológica en la zona fronteriza, facilitando el seguimiento de enfermedades transmisibles y mejorando la coordinación entre los sistemas de salud de ambos países.

Además, permitirá consolidar una red de protección sanitaria para las comunidades indígenas que viajan de forma temporal por motivos laborales, garantizando una atención médica continua desde sus comunidades de origen hasta sus lugares de trabajo.