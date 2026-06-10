Extensión de horarios en centro de salud, desde el 9 de junio es ley de la República

El sistema sanitario nacional experimenta cambios significativos.

Con la promulgación de la Ley No. 528 del 9 de junio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, el Estado panameño estableció la implementación de horarios extendidos en los centros de salud.

Además, en el artículo No. 9 se destaca que la norma comenzará a regir en la vigencia fiscal siguiente a su promulgación, o sea 2027.

¿En qué consiste la Ley No. 528?

El objetivo principal de esta legislación es cumplir con la función esencial del Estado de garantizar el derecho a la promoción, protección y atención integral de la salud de la población panameña.

La normativa establece directrices claras para mejorar la atención ciudadana:

Acceso garantizado:

El Ministerio de Salud (Minsa) deberá procurar que en cada región de salud exista, al menos, una instalación de atención primaria con horarios extendidos.

Cobertura de fin de semana:

Los centros de salud, subcentros, policentros y Minsa Capsi deberán contar con personal médico y administrativo los días sábado y domingo para asegurar la continuidad del servicio.

Atención de segundo nivel:

Se busca que, por región, al menos un centro de segundo nivel opere de forma continua las 24 horas.

La Ley No. 528 no solo se enfoca en los horarios, sino también en el fortalecimiento del sistema integral:

Sostenibilidad financiera:

El Órgano Ejecutivo deberá destinar las asignaciones presupuestarias necesarias en el Presupuesto General del Estado para cubrir la atención extendida y el suministro de medicamentos.

Respaldo al personal:

El Ministerio de Salud garantizará el pago oportuno de las prestaciones económicas para el personal médico y administrativo que labore en estas nuevas jornadas extendidas.

Modernización:

Se plantea modernizar el sistema de abastecimiento de medicamentos y procurar la inclusión prioritaria de estudiantes de medicina en etapa de internado dentro del sistema.

Esta iniciativa representa un paso adelante en la gestión de la salud pública en Panamá, buscando que la población acceda a servicios básicos de manera oportuna, sin importar el día de la semana, bajo la coordinación del Minsa y la Caja de Seguro Social.