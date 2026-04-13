Panamá lidera innovación sanitaria y equidad en la región, según OPS

Panamá avanzó en la transformación de su sistema de salud durante 2025, con apoyo clave de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que impulsó iniciativas de innovación, prevención y equidad en todo el país.

El Informe Anual 2025 de la OPS detalla que la cooperación técnica de la organización con el Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y otras autoridades, lo que permitió fortalecer servicios sanitarios, ampliar la cobertura y avanzar en los protocolos o planes para la eliminación de enfermedades transmisibles.

Entre los logros más relevantes, el país registró progresos en el promagra “Meta: Cero Transmisiones”, donde aprobaron enfrentar 17 enfermedades transmisibles y consintieron una resolución para enfrentar el cáncer cervicouterino.

Además, Panamá consolidó iniciativas de transformación digital en salud, desarrolló políticas públicas con enfoque en resultados y fortaleció la atención primaria como eje del sistema sanitario.

“En el 2025, la alianza entre Panamá y la OPS se tradujo en servicios más inclusivos, eliminación de enfermedades y nuevas fronteras en innovación sanitaria”.

El informe también resalta avances en innovación, como el uso de drones para facilitar la atención médica en comunidades de difícil acceso y el fortalecimiento de la telemedicina mediante planes de alfabetización digital del personal sanitario. Lo anterior es un apoyo de la OPS y los ministerios de Salud y Seguridad Pública.

En materia de prevención, el país aplicó 350,626 dosis durante la Semana de Vacunación en las Américas, reduciendo brechas de inmunización.

A nivel estructural, Panamá formuló la Política Nacional de Salud 2026-2035, alineada con estándares internacionales y centrada en equidad, acceso y cobertura, con apoyo de la OPS y organismos multilaterales.

El informe también subraya la integración del sistema de información de recursos humanos en salud, que por primera vez ofrece una visión unificada del personal sanitario, lo que permitirá mejorar la planificación y distribución de profesionales.

En paralelo, el reporte destaca el impulso en planes específicos como el de aceleración para detener la obesidad y la integración de servicios para el VIH, con metas claras de eliminación de la transmisión en los próximos años.

Las acciones también incluyeron el fortalecimiento de la preparación ante emergencias sanitarias, con herramientas para evaluar riesgos y mejorar la resiliencia hospitalaria.

Desde el enfoque comunitario, el informe recoge historias que evidencian cambios culturales en salud, como el aumento del conocimiento sobre el VIH en la comarca Ngäbe-Buglé y la capacitación de parteras tradicionales en territorios indígenas.

La representante de la OPS/OMS en Panamá, Ana Rivière Cinnamond, destacó que entre los logros más significativos están: “El impulso a la transformación digital, el avance en la eliminación de 17 enfermedades transmisibles y la aprobación de la resolución contra el cáncer cervicouterino... Asimismo, se implementaron protocolos para la hipertensión, se coordinó con éxito la Semana de Vacunación en lasAméricas 2025 y se consolidaron acuerdos clave de cooperacióncientífica”.

Y agregó que lo anterior se logró por el compromiso conjunto:

“El camino hacia la cobertura universal de salud requiere resiliencia y voluntad conjunta”.

Por su parte, el director de la OPS, Jarbas Barbosa da Silva Jr., subrayó que estas iniciativas “salvan vidas” y contribuyen al desarrollo social en la región. “Se fortalecieron lasalud digital, la atención primariay la salud mental, y se avanzóhacia la eliminación de másde 30 enfermedades priorizadaspara el 2030”, acotó.

El informe concluye que, pese a los avances, persisten brechas estructurales que requieren continuidad en las políticas públicas y cooperación internacional para alcanzar la cobertura universal de salud.