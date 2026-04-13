Panamá lidera innovación sanitaria y equidad en la región, según OPS

Panamá avanzó en la transformación de su sistema de salud durante 2025, con apoyo clave de la<b><a href="/tag/-/meta/ops-organizacion-panamericana-de-la-salud"> Organización Panamericana de la Salud (OPS)</a></b>, que impulsó iniciativas de innovación, prevención y equidad en todo el país.El <b>Informe Anual 2025 de la OPS</b> detalla que la cooperación técnica de la organización con el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a>, </b>la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> y otras autoridades, lo que permitió fortalecer servicios sanitarios, ampliar la cobertura y avanzar en los protocolos o planes para la eliminación de enfermedades transmisibles.Entre los logros más relevantes, el país registró progresos en el promagra <b>'Meta: Cero Transmisiones'</b>, donde aprobaron enfrentar <b>17 enfermedades transmisibles</b> y consintieron una resolución para enfrentar el <b>cáncer cervicouterino</b>.Además, Panamá consolidó iniciativas de transformación digital en salud, desarrolló políticas públicas con enfoque en resultados y fortaleció la atención primaria como eje del sistema sanitario.<i>'En el 2025, la alianza entre Panamá y la OPS se tradujo en servicios más inclusivos, eliminación de enfermedades y nuevas fronteras en innovación sanitaria'</i>.El informe también resalta avances en innovación, como <b>el uso de drones para facilitar la atención médica en comunidades de difícil acceso</b> y el fortalecimiento de la telemedicina mediante planes de alfabetización digital del personal sanitario. Lo anterior es un apoyo de la OPS y los ministerios de Salud y <b><a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">Seguridad Pública</a></b>.En materia de prevención, el país aplicó <b>350,626 dosis</b> durante la <b>Semana de Vacunación en las Américas</b>, reduciendo brechas de inmunización.A nivel estructural, Panamá formuló la <b>Política Nacional de Salud 2026-2035</b>, alineada con estándares internacionales y centrada en equidad, acceso y cobertura, con apoyo de la OPS y organismos multilaterales.El informe también subraya <b>la integración del sistema de información de recursos humanos en salud</b>, que por primera vez ofrece una visión unificada del personal sanitario, lo que permitirá mejorar la planificación y distribución de profesionales.En paralelo, el reporte destaca el impulso en planes específicos como el de aceleración para<b> detener la obesidad</b> y la<b> integración de servicios para el VIH,</b> con metas claras de eliminación de la transmisión en los próximos años.Las acciones también incluyeron el fortalecimiento de la preparación ante <b>emergencias sanitarias</b>, con herramientas para evaluar riesgos y mejorar <b>la resiliencia hospitalaria</b>.Desde el enfoque comunitario, el informe recoge historias que evidencian cambios culturales en salud, como<b> el aumento del conocimiento sobre el VIH en la comarca Ngäbe-Buglé</b> y la capacitación de parteras tradicionales en territorios indígenas.La representante de la OPS/OMS en Panamá, <b>Ana Rivière Cinnamond</b>, destacó que entre los logros más significativos están: <i><b>'El impulso a la transformación digital, el avance en la eliminación de 17 enfermedades transmisibles y la aprobación de la resolución contra el cáncer cervicouterino... Asimismo, se implementaron protocolos para la hipertensión, se coordinó con éxito la Semana de Vacunación en lasAméricas 2025 y se consolidaron acuerdos clave de cooperacióncientífica'.</b></i>Y agregó que lo anterior se logró por el compromiso conjunto:<i>'El camino hacia la cobertura universal de salud requiere resiliencia y voluntad conjunta'</i>.Por su parte, el director de la OPS, <b>Jarbas Barbosa da Silva Jr.</b>, subrayó que estas iniciativas<i> 'salvan vidas' </i>y contribuyen al desarrollo social en la región.<i> 'Se fortalecieron lasalud digital, la atención primariay la salud mental, y se avanzóhacia la eliminación de másde 30 enfermedades priorizadaspara el 2030', </i>acotó.El informe concluye que, pese a los avances, <b>persisten brechas estructurales que requieren continuidad en las políticas públicas y cooperación internacional</b> para alcanzar la cobertura universal de salud.