Simone Ashley, estrella de ‘Bridgerton’, disfruta de unas vacaciones en Isla Seca, en el golfo de Chiriquí

La actriz británica <b>Simone Ashley</b>, conocida por sus exitosos papeles en las series de Netflix <b>Bridgerton</b> y <b>Sex Education</b>, se encuentra disfrutando de unos días de descanso en <b>Isla Seca</b>, un exclusivo destino turístico ubicado en el <b>golfo de Chiriquí</b>, al occidente de Panamá.La presencia de la intérprete se conoció por sus publicaciones en su cuenta de Instagram. La actriz se encuentra en la isla junto a un grupo de amigas.Isla Seca, situada frente a las costas de la provincia de Chiriquí, es reconocida por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y una extraordinaria biodiversidad marina. Durante su estancia, Ashley ha compartido imágenes que muestran los paisajes tropicales y el ambiente relajado que caracteriza a este rincón del Pacífico panameño.Ashley alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a <b>Olivia Hanan</b> en la serie <b>Sex Education</b>, una de las producciones juveniles más exitosas de Netflix.Su popularidad se consolidó al asumir el papel de <b>Kate Sharma</b> en la segunda y tercera temporada de <b>Bridgerton</b>, donde protagonizó una de las historias románticas más aclamadas de la plataforma de streaming. Su actuación recibió elogios de la crítica y la convirtió en una de las actrices británicas de mayor proyección internacional.