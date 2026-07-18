Simone Ashley, estrella de ‘Bridgerton’, disfruta de unas vacaciones en Isla Seca, en el golfo de Chiriquí

La actriz británica Simone Ashley, conocida por sus exitosos papeles en las series de Netflix Bridgerton y Sex Education, se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Isla Seca, un exclusivo destino turístico ubicado en el golfo de Chiriquí, al occidente de Panamá.

La presencia de la intérprete se conoció por sus publicaciones en su cuenta de Instagram. La actriz se encuentra en la isla junto a un grupo de amigas.

Isla Seca, situada frente a las costas de la provincia de Chiriquí, es reconocida por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y una extraordinaria biodiversidad marina.

Durante su estancia, Ashley ha compartido imágenes que muestran los paisajes tropicales y el ambiente relajado que caracteriza a este rincón del Pacífico panameño.

Ashley alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Olivia Hanan en la serie Sex Education, una de las producciones juveniles más exitosas de Netflix.

Su popularidad se consolidó al asumir el papel de Kate Sharma en la segunda y tercera temporada de Bridgerton, donde protagonizó una de las historias románticas más aclamadas de la plataforma de streaming.

Su actuación recibió elogios de la crítica y la convirtió en una de las actrices británicas de mayor proyección internacional.