La cuarta temporada de ‘Bridgerton’ impulsa el ‘regencycore’ y enciende el debate sobre las desigualdades

La cuarta temporada de la serie de Netflix ‘Bridgerton’ – la cual se estrenó entre enero y febrero de este año – está generando un gran furor en las redes sociales y, en consecuencia, de pie a que se generen diversas tendencias en torno al universo de esta serie de época en la que no falta el romance y la intriga en su formato más palaciego.

Una de estas tendencias es denominada el ‘regencycore’, la cual hace alusión a una estética inspirada en la moda del período de la Regencia británica, el cual se llevó a cabo entre los años 1810 y 1820 y en la cual se sitúa la serie ‘Bridgerton’. En este sentido, los fanáticos de la serie han buscado emular a sus personajes favoritos vistiendo prendas de estilo clásico.

Eso sí, lo que hace del ‘regencycore’, una tendencia actual es que combinan estas prendas con otras más modernas que se usan en el día a día. Los vestidos con la cintura alta, las mangas abullonadas, los corsés modernizados y los accesorios románticos como joyas y guantes marcan la pauta en este sentido.

Este tipo de tendencias en lo que se refiere a la moda no solo se pueden observar en fiestas temáticas de Bridgerton sino en el día a día de aquellos que son fanáticos de la serie, quienes utilizan una que otra pieza considerada ‘vintage’ dentro de sus prendas ya sea para salir a trabajar, de fiesta o, simplemente, para andar de paseo.