¿Quién será el mejor arquero? Los favoritos al Guante de Oro del Mundial 2026

A medida que avanza la Copa Mundial de la FIFA 2026, la lucha por el Guante de Oro de adidas comienza a tomar forma con una combinación de figuras consolidadas y grandes revelaciones. La presente edición del torneo ha estado marcada por sorpresas y actuaciones inesperadas, lo que ha elevado el nivel de la competencia entre los mejores guardametas del campeonato.

Entre los principales candidatos destaca el argentino Emiliano Dibu Martínez, actual defensor del galardón tras conquistar el Guante de Oro en el Mundial de Catar 2022. El arquero albiceleste dejó una huella imborrable gracias a sus intervenciones decisivas, especialmente en la final frente a Francia, donde sus atajadas y su protagonismo en la definición por penales fueron fundamentales para el título de Argentina.

Junto a Martínez aparecen otros nombres de peso como Mike Maignan, referente bajo los tres palos de la selección de Francia, y Unai Simón, guardameta de España, ambos reconocidos por su seguridad, liderazgo y regularidad durante la competencia.

Sin embargo, el Mundial 2026 también ha dejado espacio para las grandes revelaciones. Uno de los casos más destacados es el de Vozinha (Josimar José Évora Dias), arquero de la selección de Cabo Verde, quien se ha convertido en una de las sorpresas del torneo gracias a sus sobresalientes actuaciones y a su capacidad para mantener con vida a su equipo en momentos de máxima presión.