¿Quién será el mejor arquero? Los favoritos al Guante de Oro del Mundial 2026

Otra de las grandes sensaciones es <b>Orlando Gill</b>, portero de Paraguay, quien lidera el ranking de atajadas de la FIFA y se ha consolidado como uno de los guardametas más determinantes del campeonato. Sus intervenciones han sido clave para el rendimiento de la Albirroja y lo colocan entre los firmes aspirantes al prestigioso reconocimiento.El Guante de Oro de adidas distingue al mejor portero de cada Copa Mundial de la FIFA y suele definirse en las instancias decisivas del torneo, donde una atajada providencial, un penal detenido o una actuación memorable pueden inclinar la balanza. Con la fase definitiva aún por disputarse, la carrera por el premio permanece abierta y promete un emocionante desenlace entre experiencia, talento y nuevas figuras del fútbol mundial.