Vozinha tras caer ante Argentina: ‘Luchamos de igual a igual y Cabo Verde debe sentirse muy orgulloso’

El portero y capitán de la selección de Cabo Verde, Vozinha, destacó el orgullo que siente por el desempeño de su equipo, pese a la ajustada derrota 3-2 ante Argentina, la noche de este 3 de julio, en un emocionante partido que se definió en el tiempo extra.

El encuentro, considerado uno de los más disputados del Mundial 2026, enfrentó a los sudamericanos con una selección caboverdiana que estuvo cerca de dar la sorpresa y que vendió cara la derrota hasta el último minuto de la prórroga.

Al término del compromiso, Vozinha resaltó el significado que tiene para su país haber alcanzado esta instancia internacional y competir al máximo nivel.

“Para nosotros significa muchísimo. Ya hace mucho tiempo conseguimos la clasificación y logramos cumplir un sueño, no solo para mí, no solo para la selección, sino para todo el pueblo que nos acompaña cada día”, expresó el guardameta.

El experimentado arquero aseguró que el equipo demostró que puede competir frente a las grandes potencias del fútbol mundial.

“Estar aquí, competir, jugar y luchar de igual a igual contra estas selecciones nos llena de orgullo. Tenemos que irnos con la cabeza en alto y sentirnos muy orgullosos de lo que hicimos”, afirmó.

Aunque Cabo Verde quedó eliminado tras caer 3-2 en el tiempo extra, la actuación del conjunto africano recibió elogios por su entrega y capacidad para poner en aprietos a la actual campeona del mundo.