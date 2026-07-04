  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

¿Lloverá en la tarde de este sábado 4 de julio? Este es el pronóstico del Imhpa para la tarde en Panamá

Lluvias y tormentas marcarán el clima en Panamá este sábado, advierte el Imhpa
Lluvias y tormentas marcarán el clima en Panamá este sábado, advierte el Imhpa Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/07/2026 10:35
El Imhpa pronosticó lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país para este sábado 4 de julio.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este sábado 4 de julio se esperan lluvias y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en ambas vertientes del país.

De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde las precipitaciones se desplazarán hacia las provincias centrales y el occidente del territorio nacional. En horas de la noche, las lluvias persistirán principalmente en Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé, mientras que en el resto del país no se prevén eventos lluviosos de consideración.

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa indicó que las mínimas oscilarán entre 12 °C y 18 °C en la Cordillera Central, y entre 23 °C y 26 °C en el resto del país. Las máximas estarán entre 28 °C y 33 °C en la vertiente del Pacífico, de 27 °C a 30 °C en el Caribe y entre 20 °C y 26 °C en la Cordillera Central.

La entidad también pronosticó vientos variables con velocidades sostenidas de entre 10 y 25 kilómetros por hora, predominando componentes del noreste, noroeste y suroeste a lo largo de la jornada.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

Lo Nuevo