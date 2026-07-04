¿Lloverá en la tarde de este sábado 4 de julio? Este es el pronóstico del Imhpa para la tarde en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este sábado 4 de julio se esperan lluvias y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en ambas vertientes del país.

De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde las precipitaciones se desplazarán hacia las provincias centrales y el occidente del territorio nacional. En horas de la noche, las lluvias persistirán principalmente en Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé, mientras que en el resto del país no se prevén eventos lluviosos de consideración.

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa indicó que las mínimas oscilarán entre 12 °C y 18 °C en la Cordillera Central, y entre 23 °C y 26 °C en el resto del país. Las máximas estarán entre 28 °C y 33 °C en la vertiente del Pacífico, de 27 °C a 30 °C en el Caribe y entre 20 °C y 26 °C en la Cordillera Central.

La entidad también pronosticó vientos variables con velocidades sostenidas de entre 10 y 25 kilómetros por hora, predominando componentes del noreste, noroeste y suroeste a lo largo de la jornada.