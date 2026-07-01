Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 1 de julio

El país tendrá este martes una jornada caracterizada por lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas en ambas vertientes, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

En la vertiente del Caribe, desde la madrugada se esperan cielos nublados con lluvias intermitentes, las cuales serán más intensas hacia el oriente de la comarca Guna Yala. Estas condiciones persistirán durante el resto del día y se extenderán hasta horas de la noche.

Mientras tanto, en la vertiente del Pacífico, durante la madrugada se pronostican lluvias con actividad eléctrica sobre los sectores marítimos, el Golfo de Panamá, Darién y la comarca Emberá-Wounaan. En el resto de la región predominará un cielo entre parcialmente nublado y nublado.

Para la mañana, las lluvias continuarán sobre las áreas marítimas y se desplazarán gradualmente hacia las zonas costeras. En horas de la tarde y primeras horas de la noche se prevén aguaceros acompañados de tormentas en diferentes sectores del país, antes de que las condiciones mejoren parcialmente.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22 °C y 25 °C en ambas vertientes, mientras que en las zonas montañosas y la Cordillera Central se registrarán valores entre 12 °C y 23 °C. Las máximas alcanzarán entre 28 °C y 30 °C en el Caribe, y entre 28 °C y 32 °C en el Pacífico.

Además, los índices de radiación UV-B se mantendrán entre niveles moderados y muy altos (5 a 10), por lo que se recomienda tomar medidas de protección durante los periodos de mayor exposición al sol.