“La gran proximidad de la ciudad de Panamá a una zona de falla activa y la falta de consideración de estas cargas sísmicas en los códigos de diseño estructural crean una situación de especial peligrosidad en caso de que la falla se rompa antes de que el parque edificatorio actual sea sustituido por construcciones más robustas y resistentes a los terremotos”.

Esta es la categórica conclusión que presenta el estudio ‘Neotectónica y paleosismología de las fallas Limón y Pedro Miguel en Panamá: amenaza sísmica para el Canal de Panamá’ (2010), publicado en la revista científica Bulletin of the Seismological Society of America. Este estudio fue realizado “como parte de la caracterización de la amenaza sísmica para el proyecto de ampliación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), estudió la expresión geológica y geomorfológica de las fallas Pedro Miguel, Limón (...), factores críticos para el diseño de las nuevas esclusas y las estructuras asociadas”.

A pesar de los escasos estudios sobre la geología y sismicidad de la región transístmica, -y de la propia ciudad de Panamá-, lo cierto es que la historia de estos eventos deja entrever de forma inequívoca su impacto y recurrencia. El artículo ‘Sismos por fallas locales reportados como fuertes en Panamá Central, Panamá’ (2024) del ingeniero y exdirector del Instituto de Geociencias Eduardo Camacho, presenta una bien documentada cronología de eventos sísmicos que han sacudida la región transístmica.

El registro inicia en 1541 con el primer sismo que causó daños documentados en la Ciudad de Panamá, seguido por el devastador terremoto del 2 de mayo de 162, originado en la falla transcurrente de Pedro Miguel. La actividad neotectónica continuó manifestándose a través de los siglos con eventos como los sismos de 1844, 1849, y 1854 que produjeron rajaduras en edificios y anomalías marinas en la isla de Taboga. Asimismo, el sismo de octubre de 1873, acompañado de fuertes retumbos cerca de Colón, evidenció la gran capacidad sismogénica de fallas caribeñas como Limón o Río Gatún.

Durante el siglo XX la cronología documenta eventos como el sismo superficial de septiembre de 1909 (magnitud 6.0) y otros eventos en 1915, 1930 y 1936 que causaron gran alarma, daños leves y ruidos subterráneos fuertemente indicativos de fallamientos activos excepcionalmente cercanos a los centros urbanos.

Un hito crucial para la evaluación de la vulnerabilidad y la modernización de la ingeniería estructural panameña ocurrió el 20 de enero de 1971 con el sismo ‘Pelé’ (magnitud de 5.6-5.8), originado en la falla de Las Perlas, el cual provocó daños tan severos al Hospital Gorgas que obligó a la ingeniería a innovar mediante la instalación de enormes amortiguadores de fricción para garantizar la disipación pasiva de energía sísmica en la edificación.

Más recientemente, los sismos de fallas transcurrentes del 28 de abril y 19 de julio de 2023 (magnitud de 2.9 y 3.6, respectivamente) en el área de Arraiján, originados muy cerca de la ribera oeste del Canal de Panamá, demuestran que “el sistema de fallamiento conjugado interoceánico sigue tectónicamente activo”.