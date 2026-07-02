Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 2 de julio

Panamá experimentará una jornada marcada por cielos parcialmente nublados, aguaceros y tormentas eléctricas en distintos puntos del territorio nacional, según el pronóstico del<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).</a>Durante la madrugada y la mañana, en la vertiente del Caribe se esperan intervalos nublados con aguaceros y actividad eléctrica sobre sectores de<b> Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas.</b> Más adelante, las lluvias se concentrarán hacia el oriente de <b>Guna Yala y la Costa Abajo de Colón.</b>En horas de la tarde, las precipitaciones se intensificarán con aguaceros de variada intensidad y tormentas eléctricas en <b>Guna Yala, Colón, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro</b>. Para la noche, las lluvias persistirán principalmente en el Caribe occidental.En la vertiente del Pacífico, el IMHPA prevé durante la madrugada y la mañana<b> intervalos nublados con aguaceros aislados y actividad eléctrica en Chiriquí, el sur de Azuero y Darién</b>. Además, se registrarán lluvias dispersas que ingresarán desde el mar hacia <b>Panamá, Panamá Oeste y las costas de Coclé.</b>Durante la tarde se pronostican aguaceros de moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas en <b>las provincias de Panamá, Veraguas y Chiriqu</b>í, mientras que el resto de la vertiente tendrá lluvias más aisladas. En la noche, las precipitaciones podrían continuar en el Pacífico occidental hasta la <b>península de Azuero.</b>Las temperaturas máximas oscilarán entre los <b>20 °C y 26 °C</b> en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se mantendrán entre <b>30 °C y 34 °C</b>.El índice máximo de radiación UV-B se ubicará entre <b>6 y 10</b>, con niveles de riesgo <b>altos y muy altos</b>, por lo que las autoridades recomiendan utilizar protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.