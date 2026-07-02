Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 2 de julio

Panamá experimentará una jornada marcada por cielos parcialmente nublados, aguaceros y tormentas eléctricas en distintos puntos del territorio nacional, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante la madrugada y la mañana, en la vertiente del Caribe se esperan intervalos nublados con aguaceros y actividad eléctrica sobre sectores de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas. Más adelante, las lluvias se concentrarán hacia el oriente de Guna Yala y la Costa Abajo de Colón.

En horas de la tarde, las precipitaciones se intensificarán con aguaceros de variada intensidad y tormentas eléctricas en Guna Yala, Colón, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. Para la noche, las lluvias persistirán principalmente en el Caribe occidental.

En la vertiente del Pacífico, el IMHPA prevé durante la madrugada y la mañana intervalos nublados con aguaceros aislados y actividad eléctrica en Chiriquí, el sur de Azuero y Darién. Además, se registrarán lluvias dispersas que ingresarán desde el mar hacia Panamá, Panamá Oeste y las costas de Coclé.

Durante la tarde se pronostican aguaceros de moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas en las provincias de Panamá, Veraguas y Chiriquí, mientras que el resto de la vertiente tendrá lluvias más aisladas. En la noche, las precipitaciones podrían continuar en el Pacífico occidental hasta la península de Azuero.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 20 °C y 26 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se mantendrán entre 30 °C y 34 °C.

El índice máximo de radiación UV-B se ubicará entre 6 y 10, con niveles de riesgo altos y muy altos, por lo que las autoridades recomiendan utilizar protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.