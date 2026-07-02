Bomberos mantienen labores de enfriamiento tras incendio en el Casco Antiguo

El incendio de gran magnitud registrado la noche del miércoles 1 de julio en la calle Veraguas, en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, fue controlado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, aunque<b> las labores de liquidación y enfriamiento continúan este jueves.</b>De acuerdo con las autoridades, el siniestro comenzó aproximadamente a las <b>7:45 p.m.</b> en un viejo caserón y posteriormente se propagó hacia una bodega de productos pirotécnicos y una tercera estructura, lo que obligó al desalojo de residentes y comercios cercanos.Durante una entrevista para Telemtro Reporta, el capitán <b>Luis Yosef</b>, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, informó que <b>no se registraron personas heridas</b>, aunque un bombero tuvo que recibir atención médica por deshidratación durante las labores de extinción.'El incendio inició en el caserón y posteriormente se propagó al almacén de pirotecnia (...) Estamos en la etapa de liquidación del mismo para ya culminar lo que está prendido', explicó.En la emergencia participaron cerca de <b>110 unidades</b>, entre bomberos permanentes, voluntarios, personal administrativo y especialistas de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), según informó el capitán durante la entrevista.<b>Tercer incendio en menos de una semana</b>Este es el <b>tercer incendio registrado en el Casco Antiguo en menos de una semana</b>, situación que mantiene en alerta a las autoridades y ha motivado nuevas investigaciones sobre las condiciones de los antiguos caserones del sector.<b>Más de 30 personas afectadas</b>Según el balance preliminar, alrededor de <b>38 personas</b> resultaron damnificadas tras perder sus pertenencias. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a revisar las instalaciones eléctricas, evitar conexiones irregulares y reportar cualquier emergencia al Cuerpo de Bomberos para prevenir nuevos incendios, especialmente en estructuras antiguas del Casco Antiguo.