Bomberos mantienen labores de enfriamiento tras incendio en el Casco Antiguo

El incendio de gran magnitud registrado la noche del miércoles 1 de julio en la calle Veraguas, en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, fue controlado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, aunque las labores de liquidación y enfriamiento continúan este jueves.

De acuerdo con las autoridades, el siniestro comenzó aproximadamente a las 7:45 p.m. en un viejo caserón y posteriormente se propagó hacia una bodega de productos pirotécnicos y una tercera estructura, lo que obligó al desalojo de residentes y comercios cercanos.

Durante una entrevista para Telemtro Reporta, el capitán Luis Yosef, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, informó que no se registraron personas heridas, aunque un bombero tuvo que recibir atención médica por deshidratación durante las labores de extinción.

”El incendio inició en el caserón y posteriormente se propagó al almacén de pirotecnia (...) Estamos en la etapa de liquidación del mismo para ya culminar lo que está prendido”, explicó.

En la emergencia participaron cerca de 110 unidades, entre bomberos permanentes, voluntarios, personal administrativo y especialistas de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), según informó el capitán durante la entrevista.

Tercer incendio en menos de una semana

Este es el tercer incendio registrado en el Casco Antiguo en menos de una semana, situación que mantiene en alerta a las autoridades y ha motivado nuevas investigaciones sobre las condiciones de los antiguos caserones del sector.

Más de 30 personas afectadas

Según el balance preliminar, alrededor de 38 personas resultaron damnificadas tras perder sus pertenencias. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a revisar las instalaciones eléctricas, evitar conexiones irregulares y reportar cualquier emergencia al Cuerpo de Bomberos para prevenir nuevos incendios, especialmente en estructuras antiguas del Casco Antiguo.