Ifarhu inicia la entrega de tarjetas del Pase-U en Los Santos: consulte fechas y lugares

El Ifarhu recordó que los acudientes deberán presentar su cédula de identidad personal física y vigente para retirar la nueva tarjeta del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).La entidad precisó que quienes se identifiquen con pasaporte deberán esperar una próxima jornada de entrega, la cual será anunciada a través de sus canales oficiales.Además, informó que los fondos del PASE-U solo podrán utilizarse para la compra de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y otros productos autorizados en los comercios afiliados.El Ifarhu reiteró que las fechas, los lugares y los horarios de entrega de las tarjetas pueden consultarse en sus canales oficiales.