Ifarhu inicia la entrega de tarjetas del Pase-U en Los Santos: consulte fechas y lugares

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continuará con la implementación del nuevo sistema de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) mediante la aplicación Punch de la Caja de Ahorros y la entrega de tarjetas Mastercard a los estudiantes beneficiarios.

La primera jornada de distribución se llevará a cabo en la provincia de Los Santos, del martes 7 al sábado 11 de julio, como parte del proceso de modernización del programa de asistencia educativa.

Durante este periodo, los estudiantes beneficiarios y sus acudientes podrán acudir a los puntos habilitados por el Ifarhu para retirar las tarjetas, siguiendo el calendario y los horarios establecidos por la institución.