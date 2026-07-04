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Ifarhu inicia la entrega de tarjetas del Pase-U en Los Santos: consulte fechas y lugares

El Ifarhu inicia entrega de tarjetas Mastercard en Los Santos.
El Ifarhu inicia entrega de tarjetas Mastercard en Los Santos. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/07/2026 10:46
La implementación del nuevo sistema de pago del PASE-U comenzará del 7 al 11 de julio en Los Santos.

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El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continuará con la implementación del nuevo sistema de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) mediante la aplicación Punch de la Caja de Ahorros y la entrega de tarjetas Mastercard a los estudiantes beneficiarios.

La primera jornada de distribución se llevará a cabo en la provincia de Los Santos, del martes 7 al sábado 11 de julio, como parte del proceso de modernización del programa de asistencia educativa.

Durante este periodo, los estudiantes beneficiarios y sus acudientes podrán acudir a los puntos habilitados por el Ifarhu para retirar las tarjetas, siguiendo el calendario y los horarios establecidos por la institución.

Ifarhu aclara cómo retirar la nueva tarjeta del PASE-U

El Ifarhu recordó que los acudientes deberán presentar su cédula de identidad personal física y vigente para retirar la nueva tarjeta del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

La entidad precisó que quienes se identifiquen con pasaporte deberán esperar una próxima jornada de entrega, la cual será anunciada a través de sus canales oficiales.

Además, informó que los fondos del PASE-U solo podrán utilizarse para la compra de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y otros productos autorizados en los comercios afiliados.

El Ifarhu reiteró que las fechas, los lugares y los horarios de entrega de las tarjetas pueden consultarse en sus canales oficiales.

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