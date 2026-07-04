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Brote de norovirus en David pierde fuerza: Minsa confirma descenso de contagios

El comportamiento diario de los casos fue de 495 el lunes 29 de junio.
El comportamiento diario de los casos fue de 495 el lunes 29 de junio. RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO | Science Photo Library via AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/07/2026 10:19
Las autoridades sanitarias informaron que los contagios por norovirus disminuyeron en los últimos días en David.

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El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos de gastroenteritis registrados en el distrito de David, provincia de Chiriquí, muestran una disminución significativa luego de varios días de aumento asociado a un brote de norovirus, conocido como el “virus del vómito invernal”.

De acuerdo con el informe epidemiológico, los casos pasaron de un pico de 807 reportes el martes 30 de junio a 133 registrados este viernes, con corte a la 1:00 p.m., lo que refleja una tendencia sostenida a la baja tras la intervención de los Equipos de Respuesta Rápida del Ministerio de Salud.

El comportamiento diario de los casos fue de 495 el lunes 29 de junio, 807 el martes 30, 609 el miércoles 1 de julio, 539 el jueves 2 de julio y 133 este viernes, para un acumulado de 2,275 personas afectadas durante el periodo.

Minsa mantiene la vigilancia tras disminución de casos de gastroenteritis en David

Las autoridades sanitarias atribuyen la reducción de los contagios a las acciones de vigilancia epidemiológica, control y atención implementadas para contener la propagación del virus en el distrito.

No obstante, el Minsa reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el consumo de agua potable, la correcta manipulación de alimentos y la limpieza y desinfección de superficies de uso común.

Asimismo, recomendó acudir al centro de salud más cercano ante la presencia de síntomas como vómito, diarrea o signos de deshidratación, mientras la entidad mantiene la vigilancia epidemiológica para evitar nuevos casos y proteger la salud de la población.

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