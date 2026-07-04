Brote de norovirus en David pierde fuerza: Minsa confirma descenso de contagios

Las autoridades sanitarias atribuyen la reducción de los contagios a las acciones de vigilancia epidemiológica, control y atención implementadas para contener la propagación del virus en el distrito.No obstante, el Minsa reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el consumo de agua potable, la correcta manipulación de alimentos y la limpieza y desinfección de superficies de uso común.Asimismo, recomendó acudir al centro de salud más cercano ante la presencia de síntomas como vómito, diarrea o signos de deshidratación, mientras la entidad mantiene la vigilancia epidemiológica para evitar nuevos casos y proteger la salud de la población.