Brote de norovirus en David pierde fuerza: Minsa confirma descenso de contagios

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos de gastroenteritis registrados en el distrito de David, provincia de Chiriquí, muestran una disminución significativa luego de varios días de aumento asociado a un brote de norovirus, conocido como el “virus del vómito invernal”.

De acuerdo con el informe epidemiológico, los casos pasaron de un pico de 807 reportes el martes 30 de junio a 133 registrados este viernes, con corte a la 1:00 p.m., lo que refleja una tendencia sostenida a la baja tras la intervención de los Equipos de Respuesta Rápida del Ministerio de Salud.

El comportamiento diario de los casos fue de 495 el lunes 29 de junio, 807 el martes 30, 609 el miércoles 1 de julio, 539 el jueves 2 de julio y 133 este viernes, para un acumulado de 2,275 personas afectadas durante el periodo.