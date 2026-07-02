Minsa confirma reducción de casos de gastroenteritis en Chiriquí y descarta suspensión de clases

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> informó que la vigilancia epidemiológica implementada en la provincia de Chiriquí ha permitido contener y reducir los casos de gastroenteritis registrados en las últimas semanas, asociados a cuadros de vómito y diarrea.La entidad aclaró además que no se ha recomendado la suspensión de clases en los centros educativos públicos ni particulares de la provincia, pese a la atención de casos en la región.<i><b>De acuerdo con la directora general de Salud Pública, doctora Yelkys Gill, hasta el momento se han atendido 1,580 pacientes en instalaciones del Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y centros privados, registrándose una tendencia a la baja desde este miércoles.</b></i>