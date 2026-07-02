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Minsa confirma reducción de casos de gastroenteritis en Chiriquí y descarta suspensión de clases

El Minsa refuerza medidas de prevención ante brote de norovirus en Chiriquí
El Minsa refuerza medidas de prevención ante brote de norovirus en Chiriquí Ilona Frey / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/07/2026 14:13
Las autoridades de salud confirmaron la reducción de casos de vómito y diarrea en Chiriquí y descartaron la suspensión de clases.

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El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la vigilancia epidemiológica implementada en la provincia de Chiriquí ha permitido contener y reducir los casos de gastroenteritis registrados en las últimas semanas, asociados a cuadros de vómito y diarrea.

La entidad aclaró además que no se ha recomendado la suspensión de clases en los centros educativos públicos ni particulares de la provincia, pese a la atención de casos en la región.

De acuerdo con la directora general de Salud Pública, doctora Yelkys Gill, hasta el momento se han atendido 1,580 pacientes en instalaciones del Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y centros privados, registrándose una tendencia a la baja desde este miércoles.

Minsa aclara situación del brote de norovirus en Chiriquí y evolución de casos

Como parte de la respuesta sanitaria, el Minsa reforzó los servicios de urgencias con mayor recurso humano y amplió los horarios de atención, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna a la población afectada.

Las investigaciones preliminares indican que el agente identificado corresponde al norovirus, un virus altamente transmisible conocido como el “virus del vómito invernal”, que suele propagarse en espacios con alta concentración de personas. Su periodo de incubación oscila entre 12 y 48 horas, y los síntomas pueden durar entre uno y tres días, dependiendo del estado de salud del paciente.

Las autoridades sanitarias continúan con las investigaciones para determinar el origen del brote, en coordinación con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

Por su parte, el jefe nacional de Epidemiología, Pablo González, explicó que la transmisión puede darse por contacto directo con personas infectadas, superficies contaminadas, utensilios compartidos o alimentos manipulados sin las debidas medidas de higiene.

González añadió que actualmente no se reportan pacientes hospitalizados ni traslados relacionados con el brote, y que todos los casos están recibiendo atención médica y tratamiento correspondiente.

Minsa recomienda higiene y hidratación ante casos de norovirus en Chiriquí

El Minsa reiteró una serie de medidas de prevención dirigidas a la población para reducir el riesgo de contagio por norovirus, agente identificado en el brote de gastroenteritis registrado en la provincia de Chiriquí.

Entre las principales recomendaciones se destaca el lavado frecuente de manos con agua y jabón, ya que el gel alcoholado no elimina completamente el virus. Las autoridades también enfatizaron la importancia de una adecuada manipulación de alimentos, asegurando su correcta limpieza, preparación y cocción.

El Minsa aconsejó además mantener la higiene en áreas comunes, evitar la automedicación, garantizar una adecuada hidratación y acudir de inmediato a los servicios de salud ante signos de deshidratación, especialmente en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

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