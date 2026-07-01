Norovirus: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

Entre los síntomas más comunes se encuentran:Diarrea.Vómitos.Náuseas.Dolor de estómago.En algunos casos, fiebre, dolor de cabeza y malestar general.Boyd Galindo explicó que el norovirus <b>se transmite principalmente por contacto con personas infectadas o por consumir alimentos manipulados por alguien contagiado</b>, aunque también puede propagarse a través de superficies contaminadas.Ante este panorama, el ministro recomendó <b>reforzar las medidas de higiene</b>, especialmente el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la adecuada manipulación de alimentos y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas, para reducir el riesgo de contagio.