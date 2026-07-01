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Norovirus: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

Minsa explica qué es el norovirus y cómo evitar el contagio
Minsa explica qué es el norovirus y cómo evitar el contagio Cedido
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/07/2026 16:04
Ante la circulación del norovirus, el Ministerio de Salud recordó la importancia del lavado de manos y la correcta manipulación de alimentos.

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El norovirus es un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis, una inflamación del estómago y los intestinos. Es una de las principales causas de brotes de vómitos y diarrea en todo el mundo.

Según explicó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, este virus suele presentarse en determinadas épocas del año, cuando las condiciones climáticas favorecen su propagación.

El titular del Ministerio de Salud indicó que los síntomas aparecen entre 18 y 24 horas después del contagio y, en la mayoría de los casos, la enfermedad dura entre uno y tres días.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Diarrea.

Vómitos.

Náuseas.

Dolor de estómago.

En algunos casos, fiebre, dolor de cabeza y malestar general.

Boyd Galindo explicó que el norovirus se transmite principalmente por contacto con personas infectadas o por consumir alimentos manipulados por alguien contagiado, aunque también puede propagarse a través de superficies contaminadas.

Ante este panorama, el ministro recomendó reforzar las medidas de higiene, especialmente el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la adecuada manipulación de alimentos y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas, para reducir el riesgo de contagio.

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