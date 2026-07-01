Norovirus: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

El norovirus es un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis, una inflamación del estómago y los intestinos. Es una de las principales causas de brotes de vómitos y diarrea en todo el mundo.

Según explicó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, este virus suele presentarse en determinadas épocas del año, cuando las condiciones climáticas favorecen su propagación.

El titular del Ministerio de Salud indicó que los síntomas aparecen entre 18 y 24 horas después del contagio y, en la mayoría de los casos, la enfermedad dura entre uno y tres días.