Fiscalía analiza videos de seguridad para esclarecer la muerte del representante de Barrio Colón Héctor Zambrano

El <b>fiscal de Homicidios</b>, <b>Jorge Ferguson</b>, confirmó que se encuentran en el proceso de <b>obtener elementos importantes</b> para la investigación de la <b>muerte del representante de <a href="/tag/-/meta/barrio-colon">Barrio Colón</a>, Héctor Zambrano</b>, mediante la revisión de las imágenes de las <b>cámaras de seguridad</b> del edificio donde residía, luego de que fuera encontrado sin vida este jueves en su apartamento, ubicado en el corregimiento de <b>San Francisco</b>.'Se está en la obtención de esos <b>elementos importantes</b>, consistentes en <b>videos</b> que permitirán, de alguna manera, establecer con certeza la forma en que llegó la víctima, con quién pudo haber llegado y la manera en que pudo haberse dado el hecho', manifestó <b>Ferguson</b>.De acuerdo con los reportes preliminares de las <b>autoridades</b>, <b>Sambrano</b> fue localizado por un familiar.<b>Zambrano</b> fue aprehendido en septiembre de 2025 durante la <b>operación Retorno 2.0</b>, como parte de una investigación por <b>presunta corrupción</b> en un caso judicial vinculado con el <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b>. Antes de convertirse en <b>representante de Barrio Colón</b>, se desempeñó como <b>director de Becas y Asistencia Educativa del Ifarhu y fue suddirector de la entidad.</b>