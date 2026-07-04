Fiscalía analiza videos de seguridad para esclarecer la muerte del representante de Barrio Colón Héctor Zambrano

El fiscal de Homicidios, Jorge Ferguson, confirmó que se encuentran en el proceso de obtener elementos importantes para la investigación de la muerte del representante de Barrio Colón, Héctor Zambrano, mediante la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde residía, luego de que fuera encontrado sin vida este jueves en su apartamento, ubicado en el corregimiento de San Francisco.

“Se está en la obtención de esos elementos importantes, consistentes en videos que permitirán, de alguna manera, establecer con certeza la forma en que llegó la víctima, con quién pudo haber llegado y la manera en que pudo haberse dado el hecho”, manifestó Ferguson.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, Sambrano fue localizado por un familiar.

Zambrano fue aprehendido en septiembre de 2025 durante la operación Retorno 2.0, como parte de una investigación por presunta corrupción en un caso judicial vinculado con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Antes de convertirse en representante de Barrio Colón, se desempeñó como director de Becas y Asistencia Educativa del Ifarhu y fue suddirector de la entidad.