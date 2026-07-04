Papa León XIV llama a Estados Unidos a mantenerse fiel a los ideales de la ‘Declaración de Independencia’

En el marco de la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, el papa León XIV envió un mensaje en el que exhortó al país a mantenerse fiel a los principios de libertad, justicia y acogida que inspiraron su fundación.

En su discurso dirigido específicamente al pueblo estadounidense, el pontífice recordó el legado de quienes fundaron la nación y pidió que los ideales plasmados en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos continúen guiando el futuro del país.

“Queridos hermanos y hermanas que soñaron con este gran país, fundado por hombres y mujeres valientes que soñaron con la libertad y con una vida mejor para sí mismos y para sus hijos, os uniré a vosotros en pedir las bendiciones de Dios sobre el futuro de América”, expresó el Papa.

El líder de la Iglesia católica manifestó su deseo de que “los elevados ideales inscritos al comienzo de la declaración de la independencia continúen en guiar el flujo de la nación en la unidad, la justicia y la paz”.

Asimismo, destacó que durante los últimos 250 años Estados Unidos ha representado para millones de personas un símbolo de libertad y oportunidades.

“Durante los últimos 250 años, para tantas personas en todo el mundo, fue una resolución firme para lograr la noble visión de los fundadores de la nación que hizo de América una palabra para la libertad”, afirmó.

El Papa también elogió la tradición estadounidense de recibir a inmigrantes de distintas partes del mundo, señalando que esa apertura permitió que generaciones de familias contribuyeran al desarrollo del país.

“El país abrió sus puertas a las formas sucesivas de inmigrantes, permitiendo a ellos y a sus hijos que jugaran su parte en formar el futuro de la nación”, sostuvo.

Finalmente, el pontífice señaló que el 250.º aniversario representa una oportunidad para reflexionar sobre los principios fundacionales de Estados Unidos y renovar el compromiso con los valores que, según indicó, le otorgaron el reconocimiento de ser “la tierra de los libres y el hogar de los valientes”.

Estados Unidos celebra este año el 250.º aniversario de su independencia con una serie de actos oficiales, eventos culturales y conmemoraciones en distintas ciudades del país.