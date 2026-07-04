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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 5 de julio de 2026, según la IA

Conozca la pirámide del sorteo dominical del 5 de julio.
Conozca la pirámide del sorteo dominical del 5 de julio. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/07/2026 11:58
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del pasado sorteo del miércoles 1 de julio de 2026.

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La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará este domingo 5 de julio una nueva edición del Sorteo Dominical, uno de los más esperados por los panameños que cada semana prueban su suerte con la esperanza de ganar importantes premios.

Como es tradición, miles de jugadores participarán en el sorteo con la ilusión de llevarse el “chen chen” que ofrece la Lotería Nacional. El evento se desarrollará conforme al calendario oficial de la entidad y dará a conocer los números ganadores del primer, segundo y tercer premio.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 5 de julio:

-7

-3

-2

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:

39, 79, 77, 63, 99, 03, 31, 12.

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 1 de julio:

Primer Premio: 3977

Letras: CAAD

Serie: 16

Folio: 3

Segundo Premio: 6399

Tercer Premio: 0312

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