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Argentina vs. Cabo Verde: el partido más visto del Mundial 2026, según reportes

Partido Argentina vs. Cabo Verde habría alcanzado cifras históricas de audiencia
Partido Argentina vs. Cabo Verde habría alcanzado cifras históricas de audiencia EFE/EPA/RONALD WITTEK
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/07/2026 12:01
El choque entre Argentina y Cabo Verde habría alcanzado cifras históricas de visualización.

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El partido entre Argentina y Cabo Verde ha generado amplia conversación internacional tras ser señalado como el encuentro más visto en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con datos difundidos por la plataforma Kalshi Sports.

Según estos reportes, el compromiso habría alcanzado una audiencia global de 2.7 mil millones de visualizaciones, situándose como el de mayor seguimiento del torneo hasta el momento y superando al resto de los partidos disputados.

El encuentro, que habría sido definido en el tiempo extra tras una destacada actuación de Cabo Verde, mantuvo la atención de millones de aficionados en todo el mundo, consolidándose como uno de los juegos más comentados del Mundial.

La intensidad del duelo y la histórica participación de la selección africana habrían contribuido al alto nivel de audiencia registrado, generando un fuerte impacto mediático internacional.

Argentina avanza y Cabo Verde sorprende en su histórico debut mundialista

Cabo Verde dejó una grata impresión en su debut mundialista tras protagonizar una destacada actuación frente a Argentina, en un duelo exigente que se extendió hasta los 120 minutos.

El conjunto africano mostró carácter, disciplina táctica y gran resistencia física, llevando al límite a una de las selecciones más sólidas del torneo. Su desempeño fue ampliamente valorado por la prensa internacional, especialmente por la capacidad de competir de igual a igual en distintos tramos del partido.

Por su parte, Argentina volvió a demostrar por qué es considerada una de las principales candidatas al título. Con un juego equilibrado, jerarquía individual y capacidad de reacción en los momentos decisivos, la albiceleste logró imponerse en la prórroga y asegurar su clasificación a los octavos de final.

Pese a la derrota, Cabo Verde se despide del torneo sin perder en los 90 minutos reglamentarios, dejando una imagen histórica en su primera participación mundialista y ganándose el respeto del entorno futbolístico global.

Argentina jugará el 7 de julio por los octavos de final en Atlanta contra Egipto.

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