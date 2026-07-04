Argentina vs. Cabo Verde: el partido más visto del Mundial 2026, según reportes

El partido entre Argentina y Cabo Verde ha generado amplia conversación internacional tras ser señalado como el encuentro más visto en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con datos difundidos por la plataforma Kalshi Sports.

Según estos reportes, el compromiso habría alcanzado una audiencia global de 2.7 mil millones de visualizaciones, situándose como el de mayor seguimiento del torneo hasta el momento y superando al resto de los partidos disputados.

El encuentro, que habría sido definido en el tiempo extra tras una destacada actuación de Cabo Verde, mantuvo la atención de millones de aficionados en todo el mundo, consolidándose como uno de los juegos más comentados del Mundial.

La intensidad del duelo y la histórica participación de la selección africana habrían contribuido al alto nivel de audiencia registrado, generando un fuerte impacto mediático internacional.