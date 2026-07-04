Mal tiempo retrasó la recuperación del cuerpo de una menor tras deslizamiento en Bocas del Toro

Los <b>estamentos de seguridad</b>, entre ellos el <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> y el <b><a href="/tag/-/meta/bcbrp-benemerito-cuerpo-de-bomberos-de-la-republica-de-panama">Cuerpo de Bomberos de Panamá</a></b>, encargados de las labores de rescate en <b>Finca 4</b>, en la barriada <b>El Bambú</b>, provincia de <b><a href="/tag/-/meta/bocas-del-toro">Bocas del Toro</a></b>, ubicaron la mañana de este sábado 4 de julio el cuerpo de una menor de edad que se encontraba desaparecida tras el <b>deslizamiento de tierra</b> que impactó una vivienda de esa comunidad.El <b>director general del Sinaproc, Omar Smith</b>, confirmó a <b>La Estrella de Panamá</b> que la menor permaneció en proceso de búsqueda por parte de las instituciones y de sus familiares desde que ocurrió el incidente hasta aproximadamente entre las <b>6:00 p.m. y 7:00 p.m.</b> de este viernes 3 de julio.'Una vez registrado el <b>deslizamiento</b>, los familiares hicieron el llamado a la estación del <b>Cuerpo de Bomberos</b> y al <b>Sinaproc</b> en <b>Changuinola</b>, desde donde se movilizó el personal', aseguró. Sin embargo, las condiciones climáticas y del terreno obligaron a suspender las labores, ya que continuaba lloviendo y los deslizamientos seguían activos en la zona.La operación se reanudó a las <b>6:00 a.m.</b> de este sábado. <b>Smith Gallardo</b> confirmó además que durante el operativo recibieron refuerzos del equipo de <b>Búsqueda y Rescate (SAR, por sus siglas en inglés)</b> del <b>Servicio Nacional Aeronaval</b>, en una operación en la que participaron más de <b>15 rescatistas</b>. Fue a las <b>9:15 a.m.</b> cuando se reportó la recuperación del cuerpo de la menor. El caso quedó en manos de las <b>autoridades competentes</b> para los procedimientos correspondientes.<b>Smith expresó</b> que las condiciones de <b>mal tiempo</b> persisten en la zona. En ese sentido, explicó que se mantiene vigente un <b>aviso de vigilancia por tormentas y lluvias con actividad eléctrica</b>, emitido por el <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá</b> hace varios días y que fue extendido hasta este <b>6 de julio</b>.El titular del <b>Sinaproc</b> también confirmó que la entidad mantiene operaciones por las <b>inundaciones</b> registradas en <b>Changuinola</b>, donde permanecen habilitados <b>cuatro albergues, en donde están</b> aproximadamente <b>486 personas</b>, de acuerdo con el último balance, correspondiente a las <b>3:00 a.m.</b> de este sábado.