Mal tiempo retrasó la recuperación del cuerpo de una menor tras deslizamiento en Bocas del Toro

Los estamentos de seguridad, entre ellos el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Cuerpo de Bomberos de Panamá, encargados de las labores de rescate en Finca 4, en la barriada El Bambú, provincia de Bocas del Toro, ubicaron la mañana de este sábado 4 de julio el cuerpo de una menor de edad que se encontraba desaparecida tras el deslizamiento de tierra que impactó una vivienda de esa comunidad.

El director general del Sinaproc, Omar Smith, confirmó a La Estrella de Panamá que la menor permaneció en proceso de búsqueda por parte de las instituciones y de sus familiares desde que ocurrió el incidente hasta aproximadamente entre las 6:00 p.m. y 7:00 p.m. de este viernes 3 de julio.

“Una vez registrado el deslizamiento, los familiares hicieron el llamado a la estación del Cuerpo de Bomberos y al Sinaproc en Changuinola, desde donde se movilizó el personal”, aseguró. Sin embargo, las condiciones climáticas y del terreno obligaron a suspender las labores, ya que continuaba lloviendo y los deslizamientos seguían activos en la zona.

La operación se reanudó a las 6:00 a.m. de este sábado. Smith Gallardo confirmó además que durante el operativo recibieron refuerzos del equipo de Búsqueda y Rescate (SAR, por sus siglas en inglés) del Servicio Nacional Aeronaval, en una operación en la que participaron más de 15 rescatistas. Fue a las 9:15 a.m. cuando se reportó la recuperación del cuerpo de la menor. El caso quedó en manos de las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.

Smith expresó que las condiciones de mal tiempo persisten en la zona. En ese sentido, explicó que se mantiene vigente un aviso de vigilancia por tormentas y lluvias con actividad eléctrica, emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá hace varios días y que fue extendido hasta este 6 de julio.

El titular del Sinaproc también confirmó que la entidad mantiene operaciones por las inundaciones registradas en Changuinola, donde permanecen habilitados cuatro albergues, en donde están aproximadamente 486 personas, de acuerdo con el último balance, correspondiente a las 3:00 a.m. de este sábado.