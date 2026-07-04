  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Comando Sur opera desde el aeropuerto de Maiquetía para distribuir ayuda humanitaria en Venezuela

La entidad militar explicó que estas operaciones se desarrollan bajo la dirección del Comando Sur como parte del apoyo militar a las labores de asistencia del Gobierno estadounidense.
La entidad militar explicó que estas operaciones se desarrollan bajo la dirección del Comando Sur como parte del apoyo militar a las labores de asistencia del Gobierno estadounidense. Comando Sur
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 04/07/2026 11:51
Desde la terminal aérea se coordina operaciones para acelerar la distribución de ayuda hacia las zonas más afectadas por el desastre en Venezuela.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Comando Sur de Estados Unidos reveló la mañana de este sábado 4 de julio, a través de una publicación en la red social X, que mantiene un operativo de apoyo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

De acuerdo con los militares, la intención es para agilizar la llegada de asistencia humanitaria a Venezuela, tras los dos terremotos que sacudieron al país este 24 de junio y que han dejado más de 3,000 fallecidos y más de 15,000 personas heridas.

Según el mensaje difundido por el organismo militar estadounidense, el Elemento de Respuesta de Contingencia (CRE) del 621st Contingency Response Wing de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desempeña un papel clave en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

Desde la terminal aérea se coordina operaciones para acelerar la distribución de ayuda hacia las zonas más afectadas por el desastre en Venezuela.

El Comando Sur señaló que el contingente, integrado por 110 aviadores, continúa trabajando junto al pueblo venezolano y al equipo de respuesta interinstitucional del Gobierno de Estados Unidos para ampliar de forma segura la recepción y el traslado de suministros humanitarios mediante transporte aéreo.

La entidad militar explicó que estas operaciones se desarrollan bajo la dirección del Comando Sur como parte del apoyo militar a las labores de asistencia del Gobierno estadounidense, encabezadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en respuesta a los devastadores sismos que golpearon a Venezuela este 24 de junio de 2026.

Desde el inicio de la emergencia, Estados Unidos ha movilizado personal especializado, aeronaves y equipos logísticos para facilitar el ingreso y la distribución de alimentos, medicamentos, insumos médicos y otros recursos destinados a las comunidades afectadas, mientras continúan las labores de atención humanitaria y recuperación en diversas regiones del país.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

Lo Nuevo