Comando Sur opera desde el aeropuerto de Maiquetía para distribuir ayuda humanitaria en Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos reveló la mañana de este sábado 4 de julio, a través de una publicación en la red social X, que mantiene un operativo de apoyo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

De acuerdo con los militares, la intención es para agilizar la llegada de asistencia humanitaria a Venezuela, tras los dos terremotos que sacudieron al país este 24 de junio y que han dejado más de 3,000 fallecidos y más de 15,000 personas heridas.

Según el mensaje difundido por el organismo militar estadounidense, el Elemento de Respuesta de Contingencia (CRE) del 621st Contingency Response Wing de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desempeña un papel clave en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

Desde la terminal aérea se coordina operaciones para acelerar la distribución de ayuda hacia las zonas más afectadas por el desastre en Venezuela.

El Comando Sur señaló que el contingente, integrado por 110 aviadores, continúa trabajando junto al pueblo venezolano y al equipo de respuesta interinstitucional del Gobierno de Estados Unidos para ampliar de forma segura la recepción y el traslado de suministros humanitarios mediante transporte aéreo.