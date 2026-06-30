  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

EE.UU despliega unidad especializada para acelerar la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela

La unidad llegó a bordo de cinco aviones C-17 Globemaster III con el objetivo de brindar apoyo técnico
La unidad llegó a bordo de cinco aviones C-17 Globemaster III con el objetivo de brindar apoyo técnico Deposit Photo
Por
Laura Chang
  • 30/06/2026 11:30
Cinco aviones C-17 transportaron personal especializado para reforzar las operaciones aéreas tras los devastadores sismos que golpearon al país.

Estados Unidos reforzó este martes su apoyo a las labores de emergencia en Venezuela con el despliegue del Elemento de Respuesta a Contingencias de la Fuerza Aérea estadounidense en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, una de las principales puertas de entrada para la ayuda humanitaria internacional.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, la unidad llegó a bordo de cinco aviones C-17 Globemaster III con el objetivo de brindar apoyo técnico y operativo tras los daños sufridos por la infraestructura aeroportuaria a causa de los fuertes sismos que afectaron al país.

Según los reportes, el personal estadounidense trabajará junto a las autoridades venezolanas en la gestión de las operaciones aéreas, incluyendo la coordinación de maniobras en tierra y el apoyo a la torre de control, con el propósito de aumentar la capacidad del aeropuerto para recibir vuelos de asistencia internacional y agilizar la llegada de suministros esenciales.

El despliegue forma parte de la respuesta internacional tras la emergencia que dejó miles de víctimas y severos daños en el estado de La Guaira y el área metropolitana de Caracas.

Además del componente aeroportuario, Estados Unidos también ha enviado equipos de búsqueda y rescate, especialistas en evaluación de infraestructura, aeronaves militares y apoyo logístico para fortalecer las operaciones humanitarias.

Un aeropuerto clave para la ayuda internacional

Maiquetía se ha convertido en el principal centro de recepción de ayuda proveniente de distintos países y organizaciones internacionales. La ampliación de su capacidad operativa busca facilitar la descarga de equipos pesados, alimentos, medicamentos y material de rescate destinados a las comunidades más afectadas por el desastre.

Las operaciones también pretenden reducir los tiempos de espera de las aeronaves humanitarias y mejorar la coordinación entre los distintos organismos nacionales e internacionales que participan en la respuesta a la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades continúan concentrando los esfuerzos en las labores de búsqueda de sobrevivientes, atención médica y distribución de asistencia en las zonas con mayores daños estructurales.

Lo Nuevo