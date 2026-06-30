EE.UU despliega unidad especializada para acelerar la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela

Estados Unidos reforzó este martes su apoyo a las labores de emergencia en Venezuela con el despliegue del Elemento de Respuesta a Contingencias de la Fuerza Aérea estadounidense en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, una de las principales puertas de entrada para la ayuda humanitaria internacional.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, la unidad llegó a bordo de cinco aviones C-17 Globemaster III con el objetivo de brindar apoyo técnico y operativo tras los daños sufridos por la infraestructura aeroportuaria a causa de los fuertes sismos que afectaron al país.

Según los reportes, el personal estadounidense trabajará junto a las autoridades venezolanas en la gestión de las operaciones aéreas, incluyendo la coordinación de maniobras en tierra y el apoyo a la torre de control, con el propósito de aumentar la capacidad del aeropuerto para recibir vuelos de asistencia internacional y agilizar la llegada de suministros esenciales.

El despliegue forma parte de la respuesta internacional tras la emergencia que dejó miles de víctimas y severos daños en el estado de La Guaira y el área metropolitana de Caracas.

Además del componente aeroportuario, Estados Unidos también ha enviado equipos de búsqueda y rescate, especialistas en evaluación de infraestructura, aeronaves militares y apoyo logístico para fortalecer las operaciones humanitarias.