Gianni Infantino: el comentario sobre Argentina que se hizo viral tras vencer a Cabo Verde

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de reaccionar al dramático encuentro entre Selección de Argentina y Selección de Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Durante una entrevista con el medio Argentino DSPORTS, Infantino reconoció que el partido mantuvo en suspenso incluso a quienes no apoyaban a ninguna de las dos selecciones, luego de que Argentina necesitara el tiempo extra para sellar su clasificación.

“Un abrazo a toda Argentina y felicidades porque el corazón esta noche, también los neutrales que estamos con los dos”, dijo.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron que el presidente de la FIFA dejó entrever una inclinación por la selección argentina antes de intentar aclarar que hablaba desde una posición neutral.

Sin embargo, Gianni Infantino mencionó que durante el Mundial 2026, tanto Cabo Verde como Argentina han destacado con figuras dentro del equipo. Por un lado Messi, y por el otro lado el guardameta de Cabo Verde, Vozinha.

“En este Mundial, Messi está jugando de una manera excepcional, lo conocemos, es un crack, siempre nos alegra verle y a todos los demás. Lo que es interesante de este Mundial es que todos los grandes jugadores están, juegan, marcan goles, más que eso vemos jugadores nuevos como el arquero de Cabo Verde (Vozinha)”, dijo Infantino, según dio a conocer Fox Sports