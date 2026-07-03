La última llamada de Petro con Trump: Lista OFAC, transición de mando con De La Espriella y cooperación antidrogas

<b>Después de la victoria del candidato ultraderechista <a href="/tag/-/meta/abelardo-de-la-espriella">Abelardo De La Espriella</a></b> y a pocos días de finalizar su mandato en la <b>Casa de Nariño</b>, el presidente saliente de <b><a href="/tag/-/meta/colombia">Colombia</a>, <a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro</a></b>, sostuvo este viernes 3 de julio una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, en la que abordaron diversos temas, entre ellos la petición del mandatario colombiano para salir de la <b><a href="/tag/-/meta/ofac-oficina-de-control-de-activos-ee-uu-">Lista OFAC</a></b> —conocida popularmente como <b>'Lista Clinton'</b>— del <b>Departamento del Tesoro de Estados Unidos</b>, el proceso de cambio de mando y la continuidad del <b>programa de sustitución de cultivos</b> desarrollado conjuntamente con la administración estadounidense.Respecto a su solicitud de salir de la <b>Lista OFAC</b>, Petro aseguró que Trump le respondió que <b>'hará lo mejor'</b> para contribuir a que ese objetivo se concrete. 'Me dijo que era un ‘godman’ [hombre de Dios, en inglés] y que ojalá pudiéramos hablar después. (...) Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo De La Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la <b>Lista OFAC</b>. Me prometió actuar en el tema', agregó Petro a través de su cuenta de <b>X</b>.Trump, por su parte, manifestó su disposición a dialogar con el próximo <b>Gobierno colombiano</b> con el propósito de favorecer un entendimiento político entre la nueva administración y la oposición, que recaerá en la plataforma política de Petro, el <b>Pacto Histórico</b>, una vez <b>Abelardo De La Espriella</b> asuma la Presidencia del país sudamericano.En cuanto al <b>programa de sustitución de cultivos</b>, Petro abogó por la continuidad de la cooperación estadounidense en este esquema que, de acuerdo con datos proporcionados por <b>Bogotá</b>, ya cumplió la meta acordada de alcanzar cerca de <b>30.000 hectáreas erradicadas</b>. Además, se espera llegar a <b>41.000 hectáreas</b> al finalizar el año. El programa cuenta con financiación hasta el <b>31 de diciembre</b> del presente año.El comunicado de la <b>Presidencia de Colombia</b> añade que el mandatario estadounidense manifestó su interés en mantener futuras conversaciones con Petro sobre distintos asuntos de interés común. Finalmente, el presidente colombiano felicitó a <b>Estados Unidos</b> por el <b>250.º aniversario de su independencia</b>, cuya conmemoración tendrá lugar este <b>4 de julio</b>.