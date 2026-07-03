La última llamada de Petro con Trump: Lista OFAC, transición de mando con De La Espriella y cooperación antidrogas

Después de la victoria del candidato ultraderechista Abelardo De La Espriella y a pocos días de finalizar su mandato en la Casa de Nariño, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este viernes 3 de julio una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron diversos temas, entre ellos la petición del mandatario colombiano para salir de la Lista OFAC —conocida popularmente como ”Lista Clinton”— del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el proceso de cambio de mando y la continuidad del programa de sustitución de cultivos desarrollado conjuntamente con la administración estadounidense.

Respecto a su solicitud de salir de la Lista OFAC, Petro aseguró que Trump le respondió que ”hará lo mejor” para contribuir a que ese objetivo se concrete. “Me dijo que era un ‘godman’ [hombre de Dios, en inglés] y que ojalá pudiéramos hablar después. (...) Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo De La Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la Lista OFAC. Me prometió actuar en el tema”, agregó Petro a través de su cuenta de X.

Trump, por su parte, manifestó su disposición a dialogar con el próximo Gobierno colombiano con el propósito de favorecer un entendimiento político entre la nueva administración y la oposición, que recaerá en la plataforma política de Petro, el Pacto Histórico, una vez Abelardo De La Espriella asuma la Presidencia del país sudamericano.

En cuanto al programa de sustitución de cultivos, Petro abogó por la continuidad de la cooperación estadounidense en este esquema que, de acuerdo con datos proporcionados por Bogotá, ya cumplió la meta acordada de alcanzar cerca de 30.000 hectáreas erradicadas. Además, se espera llegar a 41.000 hectáreas al finalizar el año. El programa cuenta con financiación hasta el 31 de diciembre del presente año.

El comunicado de la Presidencia de Colombia añade que el mandatario estadounidense manifestó su interés en mantener futuras conversaciones con Petro sobre distintos asuntos de interés común. Finalmente, el presidente colombiano felicitó a Estados Unidos por el 250.º aniversario de su independencia, cuya conmemoración tendrá lugar este 4 de julio.