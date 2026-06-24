Ifarhu eliminará el efectivo en pagos con nuevo sistema de tarjetas débito Mastercard: así funcionará

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, confirmó que, a través de un convenio con la Caja de Ahorros, se pondrá en marcha un plan piloto para la entrega de 500 mil tarjetas débito destinadas a beneficiarios de los programas Pase-U, Concurso General y Discapacidad, como parte de un proceso de modernización institucional y mayor control en el uso de los fondos educativos.

Godoy explicó que el acuerdo ya fue refrendado y permitirá una transformación significativa en la forma en que se distribuyen los beneficios.

“Se nos refrendó un convenio con la Caja de Ahorros que nos va a permitir una transformación total de la institución, son más de 500 mil tarjetas que se van a entregar”, señaló el director del Ifarhu.

De acuerdo con el funcionario, en una primera etapa se entregarán tarjetas físicas, pero posteriormente se avanzará hacia un sistema digital que permitirá la disponibilidad virtual del beneficio.

El plan iniciará con un proyecto piloto en tres centros educativos, con el objetivo de ajustar el sistema antes de su implementación masiva, la cual se extenderá progresivamente desde las provincias centrales. Este proceso permitirá a la institución configurar la plataforma para la eventual emisión de tarjetas virtuales.

Godoy también detalló que el costo del plástico de cada tarjeta es de 3.00 dólares, sin embargo, el Ifarhu asumirá ese gasto durante el primer año. Además, destacó que un mismo estudiante beneficiario podrá concentrar los apoyos familiares, indicando que si una familia tiene varios hijos, se podrá manejar con una sola tarjeta.