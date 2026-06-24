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Ifarhu eliminará el efectivo en pagos con nuevo sistema de tarjetas débito Mastercard: así funcionará

El Ifarhu controla 260 millones con nuevo modelo de tarjetas débito
El Ifarhu controla 260 millones con nuevo modelo de tarjetas débito Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/06/2026 11:45
El Ifarhu y Caja de Ahorros iniciarán plan piloto con 500 mil tarjetas débito para beneficiarios de programas educativos

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El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, confirmó que, a través de un convenio con la Caja de Ahorros, se pondrá en marcha un plan piloto para la entrega de 500 mil tarjetas débito destinadas a beneficiarios de los programas Pase-U, Concurso General y Discapacidad, como parte de un proceso de modernización institucional y mayor control en el uso de los fondos educativos.

Godoy explicó que el acuerdo ya fue refrendado y permitirá una transformación significativa en la forma en que se distribuyen los beneficios.

“Se nos refrendó un convenio con la Caja de Ahorros que nos va a permitir una transformación total de la institución, son más de 500 mil tarjetas que se van a entregar”, señaló el director del Ifarhu.

De acuerdo con el funcionario, en una primera etapa se entregarán tarjetas físicas, pero posteriormente se avanzará hacia un sistema digital que permitirá la disponibilidad virtual del beneficio.

El plan iniciará con un proyecto piloto en tres centros educativos, con el objetivo de ajustar el sistema antes de su implementación masiva, la cual se extenderá progresivamente desde las provincias centrales. Este proceso permitirá a la institución configurar la plataforma para la eventual emisión de tarjetas virtuales.

Godoy también detalló que el costo del plástico de cada tarjeta es de 3.00 dólares, sin embargo, el Ifarhu asumirá ese gasto durante el primer año. Además, destacó que un mismo estudiante beneficiario podrá concentrar los apoyos familiares, indicando que si una familia tiene varios hijos, se podrá manejar con una sola tarjeta.

Nuevo sistema del Ifarhurestringirá uso de efectivo en pagos educativos

El director del Ifarhu aseguró además que con este nuevo modelo ya no se entregará dinero en efectivo, como ocurría anteriormente con el sistema de tarjeta clave social del Banco Nacional. En su lugar, se utilizará una tarjeta débito Mastercard emitida por la Caja de Ahorros, la cual no permitirá retiros en efectivo.

Según explicó, el objetivo es garantizar que los fondos sean utilizados exclusivamente en gastos educativos y necesidades esenciales como alimentación, medicamentos y transporte, lo que permitirá una mayor trazabilidad de los recursos.

Actualmente, el IFARHU desembolsa más de 260 millones de dólares en concepto de pagos del programa Pase-U, por lo que este nuevo sistema busca mejorar el control, la transparencia y el uso adecuado de estos fondos públicos.

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