Acudientes recibirán pagos en una sola tarjeta, anuncia director del Ifarhu

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó sobre los avances en la digitalización de los pagos de becas, asistencias económicas y el programa PASE-U, destacando que los acudientes podrán recibir los beneficios en una sola tarjeta.

Durante una entrevista en TVN Noticias, Godoy explicó que la institución está a la espera del refrendo de un convenio con una entidad bancaria, el cual permitirá implementar pagos a través de una tarjeta tipo Mastercard.

“Estamos prácticamente esperando el refrendo de un convenio con una entidad bancaria que nos permitirá hacer pagos con una tarjeta. Esto le permitirá, por ejemplo, a un acudiente de cinco estudiantes recibir todos los pagos en una sola tarjeta, tanto de PASE-U como del seguro educativo”, señaló.