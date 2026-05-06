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Información útil

Acudientes recibirán pagos en una sola tarjeta, anuncia director del Ifarhu

El Ifarhu avanza en pagos digitales con tarjeta para becas y PASE-U
El Ifarhu avanza en pagos digitales con tarjeta para becas y PASE-U Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/05/2026 15:33
Tras años de pagos mediante cheques, el Ifarhu avanza hacia la digitalización con una tarjeta que concentrará los beneficios de becas y PASE-U en un solo medio.

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó sobre los avances en la digitalización de los pagos de becas, asistencias económicas y el programa PASE-U, destacando que los acudientes podrán recibir los beneficios en una sola tarjeta.

Durante una entrevista en TVN Noticias, Godoy explicó que la institución está a la espera del refrendo de un convenio con una entidad bancaria, el cual permitirá implementar pagos a través de una tarjeta tipo Mastercard.

“Estamos prácticamente esperando el refrendo de un convenio con una entidad bancaria que nos permitirá hacer pagos con una tarjeta. Esto le permitirá, por ejemplo, a un acudiente de cinco estudiantes recibir todos los pagos en una sola tarjeta, tanto de PASE-U como del seguro educativo”, señaló.

Godoy indicó que este sistema no solo agilizará el proceso de entrega, sino que también reducirá la necesidad de que los padres deban solicitar permisos para retirar los beneficios. Además, destacó el impacto positivo en el ambiente al disminuir la emisión de más de un millón de cheques por trimestre.

El director del Ifarhu señaló que la iniciativa busca acelerar los tiempos de pago, evitar largas filas y minimizar los errores y retrasos que históricamente se han registrado en la reposición y distribución de cheques a nivel nacional.

Asimismo, reiteró que la nueva modalidad facilitará que los acudientes de varios estudiantes concentren todos los pagos en un solo medio, simplificando así la gestión de los beneficios.

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