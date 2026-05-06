Acudientes recibirán pagos en una sola tarjeta, anuncia director del Ifarhu

Godoy indicó que este sistema no solo agilizará el proceso de entrega, sino que también reducirá la necesidad de que los padres deban solicitar permisos para retirar los beneficios. Además, destacó el impacto positivo en el ambiente al disminuir la emisión de más de un millón de cheques por trimestre.El director del Ifarhu señaló que la iniciativa busca acelerar los tiempos de pago, evitar largas filas y minimizar los errores y retrasos que históricamente se han registrado en la reposición y distribución de cheques a nivel nacional.Asimismo, reiteró que la nueva modalidad facilitará que los acudientes de varios estudiantes concentren todos los pagos en un solo medio, simplificando así la gestión de los beneficios.