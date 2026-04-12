Pago del Pase-U: autoridades buscan garantizar desembolsos sin retrasos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), encabezado por su director general Carlos Godoy, continúa avanzando en la verificación de datos de los estudiantes beneficiarios del programa Pase-U, mediante reuniones de coordinación con el Ministerio de Educación (Meduca) en distintas provincias del país.

Recientemente, las autoridades sostuvieron un encuentro con equipos educativos de Colón y Darién, donde se revisaron mecanismos para asegurar que la información de los estudiantes se mantenga actualizada en tiempo real.

El objetivo principal de estas acciones es garantizar que el proceso de pago del Pase-U se realice de forma eficiente, evitando retrasos o inconsistencias en la entrega del beneficio a los estudiantes.

Estas jornadas de trabajo forman parte de una estrategia conjunta entre Ifarhu y Meduca que se ha replicado en diferentes regiones, con el fin de fortalecer los controles administrativos y asegurar que los apoyos económicos lleguen oportunamente a quienes corresponden.