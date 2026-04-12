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PANAMÁ

Pago del Pase-U: autoridades buscan garantizar desembolsos sin retrasos

El Ifarhu y Meduca refuerzan validación de datos a nivel nacional
El Ifarhu y Meduca refuerzan validación de datos a nivel nacional Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/04/2026 14:29
La actualización de datos estudiantiles se mantiene como clave para el pago oportuno del Pase-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), encabezado por su director general Carlos Godoy, continúa avanzando en la verificación de datos de los estudiantes beneficiarios del programa Pase-U, mediante reuniones de coordinación con el Ministerio de Educación (Meduca) en distintas provincias del país.

Recientemente, las autoridades sostuvieron un encuentro con equipos educativos de Colón y Darién, donde se revisaron mecanismos para asegurar que la información de los estudiantes se mantenga actualizada en tiempo real.

El objetivo principal de estas acciones es garantizar que el proceso de pago del Pase-U se realice de forma eficiente, evitando retrasos o inconsistencias en la entrega del beneficio a los estudiantes.

Estas jornadas de trabajo forman parte de una estrategia conjunta entre Ifarhu y Meduca que se ha replicado en diferentes regiones, con el fin de fortalecer los controles administrativos y asegurar que los apoyos económicos lleguen oportunamente a quienes corresponden.

Ifarhu afina base de datos para pagos del Pase-U vía ACH

El Ifarhu continúa avanzando en la depuración y validación de datos de los beneficiarios del programa PASE-U, como parte del proceso para implementar el pago mediante transferencias electrónicas ACH.

De acuerdo con su director, este trabajo se realiza en conjunto con el Ministerio de Educación, con el objetivo de garantizar que la información de los acudientes sea precisa y esté debidamente verificada antes de ejecutar los desembolsos.

El proceso incluye la revisión detallada de datos como nombres y números de cédula, con el fin de asegurar que los pagos sean enviados correctamente a los destinatarios correspondientes y evitar inconsistencias en el sistema.

El funcionario destacó que esta etapa es clave para contar con una base de datos confiable, ya que el uso del sistema ACH requiere altos niveles de exactitud en la información registrada.

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