Pago del Pase-U: autoridades buscan garantizar desembolsos sin retrasos

El Ifarhu continúa avanzando en la depuración y validación de datos de los beneficiarios del programa PASE-U, como parte del proceso para implementar el pago mediante transferencias electrónicas ACH.De acuerdo con su director, este trabajo se realiza en conjunto con el Ministerio de Educación, con el objetivo de garantizar que la información de los acudientes sea precisa y esté debidamente verificada antes de ejecutar los desembolsos.El proceso incluye la revisión detallada de datos como nombres y números de cédula, con el fin de asegurar que los pagos sean enviados correctamente a los destinatarios correspondientes y evitar inconsistencias en el sistema.El funcionario destacó que esta etapa es clave para contar con una base de datos confiable, ya que el uso del sistema ACH requiere altos niveles de exactitud en la información registrada.