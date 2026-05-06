Subsidio al combustible reporta un millón de transacciones al mes con 60 mil usuarios

“La tasa de transporte no se modificó y los alimentos han tenido una inflación controlada, porque el costo del combustible no les ha impactado directamente”, señaló.

Fábrega destacó que el principal beneficiario es el ciudadano panameño, ya que la tarifa del transporte público no se ha visto afectada pese al incremento internacional del precio del combustible.

El administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega , informó que el programa de subsidio de combustible Panamá Conecta alcanzó este mes la cifra de un millón de transacciones, consolidándose como un proyecto exitoso tanto para el Gobierno Nacional como para los beneficiarios.

El programa, que actualmente cuenta con 60 mil usuarios, cubre transporte selectivo, colectivo, carga de alimentos y pesca artesanal. Fue creado por el Gobierno como un mecanismo de protección ante las alzas de precios ocasionadas por el conflicto en Medio Oriente.

Según Fábrega, las transacciones se realizan cada vez que un vehículo abastece combustible en alguna de las 700 estaciones habilitadas para aplicar el subsidio.

Este mecanismo, dijo, ha permitido mitigar los efectos externos en la economía nacional, garantizando estabilidad en el transporte y en la cadena de suministro de alimentos.

El subsidio cubrirá gasolina de 91 y 95 octanos y diésel, beneficiando en su primera fase a unos 45.000 vehículos del transporte selectivo y colectivo.

Posteriormente, se ampliará al transporte de carga y a quienes se dedican a la pesca artesanal.

Para mantener este programa, el Ministerio de Economía y Finanzas le fue aprobado por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional un traslado de partida por el orden de $30 millones para cubrir la primera fase de estabilización temporal del precio por galón de gasolina de 91 octanos y diésel.

Los $30 millones fueron establecidos mediante la Resolución de Gabinete 20-2026, con un fondo inicial de $100 millones.