‘No me arrepiento’: Bellingham explica qué pasó con Valentín Barco tras Inglaterra vs. Argentina

“Acabábamos de sufrir una derrota desgarradora y eligió ese momento para provocarnos. Un jugador que ni siquiera había entrado al campo corrió hacia mí, señaló el escudo de mi camiseta y me dijo: ‘Vete a casa, payaso’. Pensó que no podía entenderlo”, afirmó Bellingham, quien además sostuvo que no se arrepiente de lo ocurrido.

El mediocampista inglés Jude Bellingham rompió el silencio sobre el incidente que protagonizó con Valentín Barco al término de la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina. El mediocampista inglés aseguró que su reacción fue consecuencia de las provocaciones recibidas en un momento de máxima frustración tras la eliminación de su selección.

¿Qué ocurrió entre Bellingham y Barco?

El incidente se produjo al finalizar la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, disputada en Atlanta. Tras el pitazo final del árbitro Ismail Elfath, los jugadores argentinos celebraban su clasificación a la final cuando Valentín Barco, quien no tuvo minutos en el partido, se unió a los festejos.

Fue entonces cuando Jude Bellingham se acercó al lateral argentino y le propinó un golpe en la cabeza, una acción que fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según los diarios británicos The Sun y Daily Mail, el episodio habría sido el desenlace de una serie de provocaciones.

Ambos medios señalan que Barco celebró de forma efusiva frente a los futbolistas ingleses tras el empate de Enzo Fernández en el minuto 85 y, una vez terminado el encuentro, se acercó nuevamente a los jugadores rivales, lo que habría desencadenado la reacción del mediocampista inglés.