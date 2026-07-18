‘No me arrepiento’: Bellingham explica qué pasó con Valentín Barco tras Inglaterra vs. Argentina

El mediocampista inglés <b><a href="/tag/-/meta/jude-bellingham">Jude Bellingham</a></b> rompió el silencio sobre el incidente que protagonizó con Valentín Barco al término de la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina. El mediocampista inglés aseguró que su reacción fue consecuencia de las provocaciones recibidas en un momento de máxima frustración tras la eliminación de su selección.<i><b>'Acabábamos de sufrir una derrota desgarradora y eligió ese momento para provocarnos. Un jugador que ni siquiera había entrado al campo corrió hacia mí, señaló el escudo de mi camiseta y me dijo: ‘Vete a casa, payaso’. Pensó que no podía entenderlo',</b></i> afirmó Bellingham, quien además sostuvo que no se arrepiente de lo ocurrido.