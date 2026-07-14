Venezuela inicia diálogo entre oficialismo y oposición para impulsar la reconstrucción tras los terremotos

La Asamblea Nacional de Venezuela anunció este martes el inicio de una agenda de trabajo conjunta con representantes de la oposición, en un intento por avanzar en la reconstrucción del país tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. La iniciativa busca sentar las bases para fortalecer las instituciones, promover la estabilidad política y coordinar los esfuerzos de recuperación nacional. El acuerdo involucra a diputados que integraron la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y comenzará formalmente el 1 de agosto, según informaron ambas partes en comunicados separados.

Reconstrucción y unidad como prioridad

El Parlamento presidido por Jorge Rodríguez indicó que la tragedia causada por el doble sismo evidenció la necesidad de construir consensos para responder a la emergencia y afrontar el futuro del país. En su pronunciamiento, el Legislativo sostuvo que el respaldo recibido por parte de la comunidad internacional demuestra que la cooperación es clave para acelerar la recuperación, preservar la estabilidad y avanzar en un proceso de reconstrucción nacional. Por su parte, la Asamblea de 2015 señaló que esta nueva etapa pretende consolidar un espacio de cooperación orientado a fortalecer la democracia, recuperar las instituciones y restablecer las garantías necesarias para la participación política.

Plan para fortalecer la democracia

Entre los principales objetivos de la hoja de ruta destacan el fortalecimiento del sistema institucional, la revisión de mecanismos electorales y la creación de condiciones que permitan ampliar la participación política en el país. La oposición sostuvo que la emergencia humanitaria derivada de los terremotos puso en evidencia la importancia de actuar con responsabilidad y visión de largo plazo, al tiempo que destacó el respaldo recibido desde distintos gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó públicamente su apoyo al proceso al compartir en sus redes sociales el comunicado emitido por la Asamblea presidida por Figuera.

Negociaciones para una transición política