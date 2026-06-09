Diosdado Cabello cierra la puerta a diálogo con María Corina Machado

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, descartó este lunes cualquier posibilidad de negociación política con la líder opositora María Corina Machado, enfriando las expectativas generadas tras una reciente propuesta de diálogo promovida por sectores de la oposición venezolana. La declaración del también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) surge días después de que la Plataforma Unitaria Democrática, respaldada por Machado, planteara la posibilidad de abrir conversaciones con el oficialismo para avanzar hacia un proceso de democratización y eventuales elecciones con acompañamiento internacional.

Oficialismo rechaza cualquier acercamiento

Durante su habitual conferencia de prensa de los lunes, Cabello afirmó que no existe ninguna negociación en marcha ni planes para establecer conversaciones con Machado o con la coalición opositora que la respalda. El dirigente chavista calificó como infundados los rumores sobre posibles contactos entre ambas partes y aseguró que la oposición no está en condiciones de imponer exigencias al Gobierno venezolano. Además, insistió en que el chavismo mantiene una política de diálogo permanente desde la llegada de Hugo Chávez al poder, aunque dejó claro que no contempla conversaciones con la principal figura de la oposición. “Con ella, menos”, expresó Cabello al referirse a Machado, cerrando de manera categórica cualquier posibilidad de entendimiento político con la dirigente opositora.

La propuesta que agitó el escenario político

La reacción del Gobierno responde a una iniciativa presentada por la Plataforma Unitaria tras una reunión celebrada recientemente en Panamá. En ese encuentro, los sectores opositores manifestaron su disposición a impulsar una negociación política con el objetivo de restaurar la democracia mediante elecciones presidenciales y con el acompañamiento de Estados Unidos. El planteamiento representó un giro significativo en la estrategia de Machado, quien históricamente había rechazado la posibilidad de negociar con el chavismo. La propuesta contemplaba la conformación de un equipo negociador integrado por expertos y representantes políticos para buscar un acuerdo nacional que permitiera una salida institucional a la crisis venezolana. Sin embargo, la contundente respuesta de Cabello pone en duda cualquier avance inmediato hacia una mesa de conversaciones entre el oficialismo y la oposición mayoritaria.

Persisten las tensiones políticas