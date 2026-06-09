Diosdado Cabello cierra la puerta a diálogo con María Corina Machado

Durante su habitual conferencia de prensa de los lunes, <b>Cabello </b>afirmó que <b>no existe ninguna negociación en marcha ni planes para establecer conversaciones con Machado</b> o con la coalición opositora que la respalda.El dirigente chavista calificó como infundados los rumores sobre posibles contactos entre ambas partes y aseguró que <b>la oposición no está en condiciones de imponer exigencias al Gobierno venezolano</b>. Además, insistió en que el chavismo mantiene una política de diálogo permanente desde la llegada de <b>Hugo Chávez </b>al poder, aunque dejó claro que <b>no contempla conversaciones con la principal figura de la oposición</b>.<b>'Con ella, menos'</b>, expresó <b>Cabello </b>al referirse a <b>Machado</b>, cerrando de manera categórica cualquier posibilidad de entendimiento político con la dirigente opositora.