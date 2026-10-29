¿Abrirán los bancos en noviembre? Conozca los días de cierre por las Fiestas Patrias

Como es habitual durante las Fiestas Patrias, algunas entidades bancarias en Panamá ajustan sus horarios de atención y suspenden temporalmente los servicios presenciales en sus sucursales, debido a los días feriados nacionales.

Ante la llegada de las celebraciones de noviembre, el Banco Nacional de Panamá y Banco General informaron sobre los días en que sus sucursales permanecerán cerradas, por lo que recomiendan a sus clientes tomar previsiones para realizar sus trámites bancarios.

Banco Nacional anuncia cierres de sucursales en noviembre

El Banco Nacional de Panamá informó que sus sucursales permanecerán cerradas los días 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre de 2026.

La entidad también comunicó cierres específicos para el lunes 2 de noviembre. Durante esa fecha, la oficina ubicada en el Órgano Judicial permanecerá cerrada, mientras que la sucursal del Registro Público cerrará a la 1:00 p.m.

Los clientes que necesiten realizar pagos, depósitos u otras gestiones presenciales deben tomar en cuenta estas fechas y organizar sus trámites con anticipación.