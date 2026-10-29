¿Abrirán los bancos en noviembre? Conozca los días de cierre por las Fiestas Patrias

Como es habitual durante las Fiestas Patrias, algunas entidades bancarias en Panamá ajustan sus horarios de atención y suspenden temporalmente los servicios presenciales en sus sucursales, debido a los días feriados nacionales.
Ante la llegada de las celebraciones de noviembre, el Banco Nacional de Panamá y Banco General informaron sobre los días en que sus sucursales permanecerán cerradas, por lo que recomiendan a sus clientes tomar previsiones para realizar sus trámites bancarios.
Banco Nacional anuncia cierres de sucursales en noviembre
El Banco Nacional de Panamá informó que sus sucursales permanecerán cerradas los días 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre de 2026.
La entidad también comunicó cierres específicos para el lunes 2 de noviembre. Durante esa fecha, la oficina ubicada en el Órgano Judicial permanecerá cerrada, mientras que la sucursal del Registro Público cerrará a la 1:00 p.m.
Los clientes que necesiten realizar pagos, depósitos u otras gestiones presenciales deben tomar en cuenta estas fechas y organizar sus trámites con anticipación.
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Banco General confirma cierres durante las Fiestas Patrias
Por su parte, Banco General informó que sus sucursales y autobancos permanecerán cerrados el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de noviembre.
La medida también incluye las sucursales ubicadas en centros comerciales durante esos tres días.
No obstante, los clientes podrán recurrir a los canales de atención y servicios alternativos que mantiene disponibles la entidad para realizar consultas y gestionar sus necesidades bancarias.
¿Qué opciones tienen los clientes durante los días feriados?
Banco General recordó a sus clientes que pueden solicitar asistencia a través de su línea telefónica 800-5000, disponible las 24 horas del día, así como mediante la aplicación móvil y la banca en línea.
Asimismo, la entidad cuenta con más de 600 cajeros automáticos para facilitar el acceso a efectivo durante los días en que las sucursales permanezcan cerradas.
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Ante estos ajustes en la atención presencial, se recomienda a los usuarios verificar los horarios de sus sucursales habituales y adelantar los trámites que requieran atención en ventanilla, especialmente si necesitan realizarlos antes de las celebraciones patrias.
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