¡Atención! Agroferias y Tiendas del Pueblo del IMA estarán cerradas del 2 al 10 de noviembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que todas sus agroferias, Tiendas del Pueblo y distribuidoras a nivel nacional permanecerán cerradas del lunes 2 al martes 10 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la entidad, la suspensión temporal de las actividades responde a la conmemoración de las festividades patrias en Panamá.

El IMA indicó que la atención al público y la venta de productos se reanudarán el miércoles 11 de noviembre de 2026, en sus horarios habituales.

La institución recomienda a los consumidores tomar en cuenta estas fechas para organizar sus compras y abastecerse de los productos que necesiten antes del cierre temporal de sus establecimientos.