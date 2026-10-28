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Información útil

¡Atención! Agroferias y Tiendas del Pueblo del IMA estarán cerradas del 2 al 10 de noviembre

El IMA anuncia cierre temporal de agroferias y Tiendas del Pueblo por fiestas patrias
El IMA anuncia cierre temporal de agroferias y Tiendas del Pueblo por fiestas patrias IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/10/2026 13:17
El IMA retomará la atención al público el 11 de noviembre, tras el receso por las fiestas patrias.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que todas sus agroferias, Tiendas del Pueblo y distribuidoras a nivel nacional permanecerán cerradas del lunes 2 al martes 10 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la entidad, la suspensión temporal de las actividades responde a la conmemoración de las festividades patrias en Panamá.

El IMA indicó que la atención al público y la venta de productos se reanudarán el miércoles 11 de noviembre de 2026, en sus horarios habituales.

La institución recomienda a los consumidores tomar en cuenta estas fechas para organizar sus compras y abastecerse de los productos que necesiten antes del cierre temporal de sus establecimientos.

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